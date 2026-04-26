Bucuria jucătoarelor de la CSM Bucureşti, după calificarea fantastică în Final Four-ul din Champions League!
Jucătoarele de la CSM Bucureşti au sărbătorit alături de fani calificarea uriaşă în Final Four-ul din Champions League. Pe teren propriu, CSM Bucureşti a învins-o pe Esbjerg cu un scor incredibil, 37-27. Bucureştencele pierduseră în tur la un singur gol. CSM Bucureşti revine în primele 4 echipe ale Europei. La Budapesta, în Final Four, va încerca să cucerească Liga Campionilor pentru prima dată după 10 ani. CSM a mai cucerit Liga Campionilor în sezonul 2015-2016.