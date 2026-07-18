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Mihai Stoica a anunțat un nou transfer la FCSB: „Suntem în negocieri! Are experiență!”

Alex Ioniță Publicat: 18 iulie 2026, 22:47

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Mihai Stoica a anunțat un nou transfer la FCSB: Suntem în negocieri! Are experiență!”

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Mihai Stoica a venit cu o veste importantă pentru fanii FCSB. Oficialul roș-albaștrilor a anunțat un nou transfer la echipa patronată de Gigi Becali.

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FCSB a debutat cu dreptul în noul sezon de Liga 1. Cu scorul de 2-0 s-au impus bucureștenii în partida cu FC Argeș. A doua zi după duel, fosta campioană a oficializat transferul lui Aymen Boutoutaou, de la Sochaux.

Mihai Stoica a dezvăluit că FCSB va transfera un fundaș central

După oficializarea transferului de la Sochaux, Mihai Stoica a dezvăluit că FCSB are o nouă țintă. Concret, echipa lui Gigi Becali a pus ochii pe un fundaș central „cu experiență”, după cum a anunțat președintele Consiliului de Administrație. De asemenea, formația roș-albastră mai așteaptă și un atacant.

„Noi vrem să adăugăm un alt jucător. Suntem în negocieri cu un fundaș central Suntem în discuții să luăm un fundaș central străin cu experiență. Va mai veni un fundaș central, 100% va mai veni un atacant, o dublură la Daniel Bîrligea”, a spus Mihai Stoica, la primasport.ro.

Pentru FCSB urmează acum prima manșă a „dublei” cu FK Auda, din turul 2 al preliminariilor Conference League. Duelul va avea loc joi, de la 20:45 și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația AntenaSport.

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Prima reacţie a celui mai nou transfer făcut de Gigi Becali la FCSB. Cele patru cuvinte rostite în limba română

Aymen Boutoutaou, al treilea transfer al verii făcut de FCSB, a transmis un mesaj pentru suporterii roș-albaștrilor la scurt timp după ce a fost prezentat oficial de clubul bucureștean. Algerianul născut în Franța i-a chemat pe stadion pe fani la partida cu Auda din preliminariile Conference League și a vorbit atât în limba engleză, cât și în română.

FCSB a reușit să oficializeze sâmbătă transferul cu numărul 3 din această perioadă de mercato, după ce i-a mai adus pe Ronny Labonne și pe Eddy Gnahore. Aymen Boutoutaou, fosta extremă dreaptă a celor de la Sochaux (Ligue 2) a fost adus la formația din România în schimbul sumei de 1,35 milioane de euro, potrivit declarațiilor patronului Gigi Becali.

Prezent inclusiv la meciul de debut din noul sezon al FCSB-ului, 2-0 contra lui FC Argeș, Boutoutaou a transmis din Ghencea un mesaj pentru suporteri:

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„Salut, echipă! Sunt Aymen Boutoutaou. Sunt foarte mândru să mă alătur acestui club foarte mare. Suntem împreună. Vă aștept la meci”, a spus algerianul de origine franceză pe contul oficial de Instagram al FCSB-ului.

Boutoutaou a continuat și le-a transmis un mesaj și în limba română: „Vă aștept la meci”.

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