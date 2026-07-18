Mihai Stoica a anunțat un nou transfer la FCSB: „Suntem în negocieri! Are experiență!”

Mihai Stoica a venit cu o veste importantă pentru fanii FCSB. Oficialul roș-albaștrilor a anunțat un nou transfer la echipa patronată de Gigi Becali.

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FCSB a debutat cu dreptul în noul sezon de Liga 1. Cu scorul de 2-0 s-au impus bucureștenii în partida cu FC Argeș. A doua zi după duel, fosta campioană a oficializat transferul lui Aymen Boutoutaou, de la Sochaux.

Mihai Stoica a dezvăluit că FCSB va transfera un fundaș central

După oficializarea transferului de la Sochaux, Mihai Stoica a dezvăluit că FCSB are o nouă țintă. Concret, echipa lui Gigi Becali a pus ochii pe un fundaș central „cu experiență”, după cum a anunțat președintele Consiliului de Administrație. De asemenea, formația roș-albastră mai așteaptă și un atacant.

„Noi vrem să adăugăm un alt jucător. Suntem în negocieri cu un fundaș central Suntem în discuții să luăm un fundaș central străin cu experiență. Va mai veni un fundaș central, 100% va mai veni un atacant, o dublură la Daniel Bîrligea”, a spus Mihai Stoica, la primasport.ro.

Pentru FCSB urmează acum prima manșă a „dublei” cu FK Auda, din turul 2 al preliminariilor Conference League. Duelul va avea loc joi, de la 20:45 și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația AntenaSport.