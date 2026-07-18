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Golul de 30 de milioane de euro de la Mondial care l-a făcut fericit pe Cristi Chivu. Anunțul italienilor

Sebastian Ujica Publicat: 18 iulie 2026, 22:44

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Golul de 30 de milioane de euro de la Mondial care l-a făcut fericit pe Cristi Chivu. Anunțul italienilor

Cristi Chivu / Getty Images

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Inter Milano rămâne strâns legată de istoria Cupei Mondiale: din 1982 și până în 2026, fiecare finală a avut cel puțin un jucător de la Inter pe teren. Iar faptul că acest lucru se întâmplă și în acest an se datorează chiar căpitanului, Lautaro Martinez.

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Finala Campionatului Mondial dintre Spania și Argentina este duminică seară de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Lautaro a dus Argentina în finală

Nu este nicio îndoială că Lautaro Martinez este un jucător reprezentativ pentru Inter Milano. Este căpitanul echipei, al treilea cel mai bun marcator din istoria clubului! Are 173 de reușite și îl depășesc doar Alessandro Altebelli, cu 209, și Giuseppe Meazza, cu 284 de goluri.

Iar acum impactul lui Lautaro Martinez este la același nivel și la echipa națională. Golul său din semifinala cu Anglia a dus Argentina în a doua finală consecutivă. Și are șanse să fie în primul 11 și în marea finală.

Iar golul lui Lautaro din semifinale e motiv de bucurie și pentru Inter. „Cristi Chivu, cel care s-a întâlnit cu Lautaro în timpul vacanței antrenorului din SUA, la fel ca președintele Beppe Marotta și directorul sportiv Piero Ausilio și-au manifestat mândria pentru reușita decarului. Pentru club, fiecare succes al liderului reprezintă și un progres în ceea ce privește prestigiul la nivel internațional al clubului” scriu cei de la Sportal.

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Mai mult, cei de la Inter sunt convinși că acest gol i-a mărit cota lui Lautaro! Dacă înainte era evaluat la 90 de milioane de euro, Interul este acum convinsă că Lautaro costă 120 de milioane de euro. Asta în cazul în care există vreun club dispus să facă un asemenea efort financiar pentru a-l transfera pe Lautaro. Practic, Interul îl consideră netransferabil, mai scriu italienii.

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