Nuno Campos l-a sunat pe jucătorul dorit de Dinamo şi după a avut un mesaj clar pentru Andrei Nicolescu

Andrei Nicolescu a vorbit despre ultimele noutăţi cu privire la transferurile pe care Dinamo încearcă să le facă, iar Nuno Campos a intervenit personal în negocierile cu unul dintre jucătorii doriţi de formaţia bucureşteană.

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Oficialul lui Dinamo spune că aducerea lui Tomas Cruz nu mai este una de actualitate, asta după ce atitudinea jucătorului nu a fost una potrivită şi Nuno Campos a fost cel care a comunicat clubului că nu-l mai vrea.

Dinamo nu-l mai vrea pe Tomas Cruz, jucătorul celor de la Benfica

Andrei Nicolescu spune că a discutat cu Nuno Campos în ultimele ore şi tehnicianul portughez a transmis că nu mai vrea aducerea lui Tomas Cruz, mijlocaşul de la Benfica.

„E simplu, am vorbit cu Nuno Campos astăzi şi îi dau dreptate. Mi-a spus să uităm de el (n.r. de Tomas Cruz). Nuno a vorbit cu el la telefon. Un jucător de nivelul lui, care joacă în Portugalia, care îl cunoaşte pe Nuno, care cumva este la nivelul la care să facă pasul către performanţă, are tipul ăsta de abordare şi atitudine, în sensul în care consideră că venirea lui la Dinamo nu e neapărat un pas înainte în carieră, trebuie să evităm să mai mergem mai departe.

Nuno a venit spre el, tipul de interacţiune cu jucătorul nu a fost una pozitivă. Chiar dacă noi îl convingem şi îi dăm mai mulţi bani, Nuno a spus că nu mai crede în dorinţa lui de a se dezolvta la Dinamo. Dacă vine şi nu face lucrurile pe care eu i le cer atunci o să fie o frustrare a jucătorului care a avut ezitarea de la început”, a spus Andrei Nicolescu la Totul pentru Dinamo.