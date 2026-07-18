Home | Fotbal | Liga 1 | Nuno Campos l-a sunat pe jucătorul dorit de Dinamo şi după a avut un mesaj clar pentru Andrei Nicolescu

Nuno Campos l-a sunat pe jucătorul dorit de Dinamo şi după a avut un mesaj clar pentru Andrei Nicolescu

Mihai Alecu Publicat: 18 iulie 2026, 22:42

Comentarii
Nuno Campos l-a sunat pe jucătorul dorit de Dinamo şi după a avut un mesaj clar pentru Andrei Nicolescu

Dinamo nu mai vrea transferul lui Tomas Cruz. Foto: Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Andrei Nicolescu a vorbit despre ultimele noutăţi cu privire la transferurile pe care Dinamo încearcă să le facă, iar Nuno Campos a intervenit personal în negocierile cu unul dintre jucătorii doriţi de formaţia bucureşteană.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Oficialul lui Dinamo spune că aducerea lui Tomas Cruz nu mai este una de actualitate, asta după ce atitudinea jucătorului nu a fost una potrivită şi Nuno Campos a fost cel care a comunicat clubului că nu-l mai vrea.

Dinamo nu-l mai vrea pe Tomas Cruz, jucătorul celor de la Benfica

Andrei Nicolescu spune că a discutat cu Nuno Campos în ultimele ore şi tehnicianul portughez a transmis că nu mai vrea aducerea lui Tomas Cruz, mijlocaşul de la Benfica.

„E simplu, am vorbit cu Nuno Campos astăzi şi îi dau dreptate. Mi-a spus să uităm de el (n.r. de Tomas Cruz). Nuno a vorbit cu el la telefon. Un jucător de nivelul lui, care joacă în Portugalia, care îl cunoaşte pe Nuno, care cumva este la nivelul la care să facă pasul către performanţă, are tipul ăsta de abordare şi atitudine, în sensul în care consideră că venirea lui la Dinamo nu e neapărat un pas înainte în carieră, trebuie să evităm să mai mergem mai departe.

Nuno a venit spre el, tipul de interacţiune cu jucătorul nu a fost una pozitivă. Chiar dacă noi îl convingem şi îi dăm mai mulţi bani, Nuno a spus că nu mai crede în dorinţa lui de a se dezolvta la Dinamo. Dacă vine şi nu face lucrurile pe care eu i le cer atunci o să fie o frustrare a jucătorului care a avut ezitarea de la început”, a spus Andrei Nicolescu la Totul pentru Dinamo.

Reclamă
Reclamă

Ce transferuri vrea Dinamo să mai facă

Trupa alb-roşie a avut o abordare precaută în actuala campanie de mercato, însă oficialii clubului spun că îşi doresc să mai aducă 4 jucători: un fundaş central, 2 mijlocaşi centrali şi un atacant, acestea sunt obiectivele pe care le are trupa bucureşteană.

Până acum au fost aduşi portarul marocan Alaa Bellaarouch, de la Sporting Braga, fundaşul central Martin Pascual, de la Mirandes, Dario Benavides, de la RAAL La Louviere, şi Oliver Hintsa, de la Songdal.

"Am rămas şocaţi". Filmul accidentului din Tulcea în care Tatiana a murit într-o fracţiune de secundă"Am rămas şocaţi". Filmul accidentului din Tulcea în care Tatiana a murit într-o fracţiune de secundă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Cupa Mondială 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul în care Bogdan Sicilianul este săltat de mascați, după ce a sfidat Poliția și a amenințat o tânără
Observator
Momentul în care Bogdan Sicilianul este săltat de mascați, după ce a sfidat Poliția și a amenințat o tânără
Cine este sportiva care i-a înnebunit pe fani cu formele ei. Imaginile cu superba blondă în costum de baie s-au viralizat
Fanatik.ro
Cine este sportiva care i-a înnebunit pe fani cu formele ei. Imaginile cu superba blondă în costum de baie s-au viralizat
23:58

LIVE VIDEOFranța – Anglia 0-4, ACUM, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Dezastru total pentru francezi!
23:54

Adrian Mihalcea, la pământ după 0-4 cu Universitatea Craiova: „Nu îmi explic!”
23:41

VideoGabriela Bratosin, reporterul AntenaSport, a oferit ultimele detalii înaintea finalei mici Franța – Anglia
23:32

FotoA început Liga 1: autogol de cascadorii râsului la Universitatea Craiova – UTA Arad
23:26

„Am crezut că este făcută cu AI!” Reacția genială a unui jucător spaniol când a fost întrebat de poza cu Messi și Yamal
23:12

Universitatea Craiova – UTA 4-0! Alomerovic, autogol a la Bănel Nicoliță. Campioana a făcut spectacol în prima etapă
Vezi toate știrile
1 Cu ce echipă a semnat Mihai Lixandru, după ce Gigi Becali i-a anunțat transferul. Va fi coleg cu un fost dinamovist 2 „O nebunie!” Lionel Messi, dat pe spate de fotografia de acum 19 ani cu Lamine Yamal! Ce a spus înaintea finalei Cupei Mondiale 3 Universitatea Craiova a trimis oferta pentru unul dintre cei mai buni jucători din Liga 1 4 Gică Hagi ştie cine va câştiga Cupa Mondială 2026: „Va fi cea mai frumoasă finală! V-am zis de la început” 5 Basarab Panduru, uimit după ce a văzut în FCSB – FC Argeş 2-0: „Mă miră! Fără prea mult efort” 6 VIDEOKimi Antonelli, pole-position în Marele Premiu al Belgiei. Max Verstappen și George Russell pleacă din urma sa
Citește și
Cele mai citite
FIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan KovacsFIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan Kovacs
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”
Dinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semnezeDinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semneze
Trecutul l-a ajuns din urmă pe iubitul Simonei Halep. Câţi copii are şi cine a fost soţia lui Dorin MateiuTrecutul l-a ajuns din urmă pe iubitul Simonei Halep. Câţi copii are şi cine a fost soţia lui Dorin Mateiu