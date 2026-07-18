Universitatea Craiova – UTA LIVE TEXT (21:15). Campioana debutează în noul sezon de Liga 1. Echipele probabile

Universitatea Craiova – UTA, duelul din prima etapă de Liga 1, va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 21:15. Campioana va debuta în noul sezon.

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Universitatea Craiova a bifat deja trei partide oficiale, înaintea duelului cu UTA. Oltenii s-au calificat în turul doi preliminar de Champions League, unde se vor duela cu Levski.

Universitatea Craiova – UTA LIVE TEXT (21:15)

Universitatea Craiova a trecut de ML Vitebsk în primul tur preliminar de Champions League, scor 5-1, la general.

Între meciurile cu campioana din Belarus, trupa din Bănie a disputat și Supercupa României. Oltenii au câștigat dramatic trofeul, învingând-o pe U Cluj la loviturile de departajare, scorul după cele 90 de minute fiind de 1-1.

În sezonul trecut, Universitatea Craiova nu a reușit să o învingă în niciun meci pe UTA. În tur, cele două au remizat spectaculos, scor 3-3, tot în prima etapă a sezonului. Oltenii au condus cu 3-0, însă s-au văzut egalați, cu două goluri marcate în minutele 90+4 și 90+13.