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Universitatea Craiova – UTA LIVE TEXT (21:15). Campioana debutează în noul sezon de Liga 1. Echipele probabile

Viviana Moraru Publicat: 18 iulie 2026, 15:11

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Universitatea Craiova – UTA LIVE TEXT (21:15). Campioana debutează în noul sezon de Liga 1. Echipele probabile

Tudor Băluță și Hakim Abdallah, în Universitatea Craiova - UTA/ Sport Pictures

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Universitatea Craiova – UTA, duelul din prima etapă de Liga 1, va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 21:15. Campioana va debuta în noul sezon.

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Universitatea Craiova a bifat deja trei partide oficiale, înaintea duelului cu UTA. Oltenii s-au calificat în turul doi preliminar de Champions League, unde se vor duela cu Levski.

Universitatea Craiova – UTA LIVE TEXT (21:15)

Universitatea Craiova a trecut de ML Vitebsk în primul tur preliminar de Champions League, scor 5-1, la general.

Între meciurile cu campioana din Belarus, trupa din Bănie a disputat și Supercupa României. Oltenii au câștigat dramatic trofeul, învingând-o pe U Cluj la loviturile de departajare, scorul după cele 90 de minute fiind de 1-1.

În sezonul trecut, Universitatea Craiova nu a reușit să o învingă în niciun meci pe UTA. În tur, cele două au remizat spectaculos, scor 3-3, tot în prima etapă a sezonului. Oltenii au condus cu 3-0, însă s-au văzut egalați, cu două goluri marcate în minutele 90+4 și 90+13.

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În retur, UTA s-a impus în fața Universității Craiova cu scorul de 2-1. Trupa din Arad este astfel singura care nu a pierdut în fața campioanei, în stagiunea precedentă.

Echipele probabile:

Universitatea Craiova (3-4-3): Sava – Romanchuk, Stevanovic, Screciu – Mora, Mekvabshvili, T. Băluță, Bancu – D. Matei, Nsimba, Baiaram
Rezerve: L. Popescu, Al. Maxim, Badelj, Ad. Rus, Teles, Al-Hamlawi, Etim, Elisor, M. Rădulescu, Cicâldău, Al. Crețu, Tavares
Absenți: Isenko (accidentat), Bană (inactiv)
Antrenor Filipe Coelho

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UTA (4-2-3-1): Gorcea – Dorobanțu, Pospelov, Benga, Alomerovic – Sota, Odada – Abdallah, A. Roman, Tzionis – M. Coman
Rezerve: Tordai, Tolcea, Ouaneh, Oaidă, R. Sabău, Pitu, Ile, Țăroi, Sinani, Hodoșan, Bădescu, Padula
Absenți: A. Matei (accidentat), Papeau (incert)
Antrenor Adrian Mihalcea

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