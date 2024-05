Kyren Wilson, primul finalist al Campionatului Mondial de snooker 2024! A câştigat 8 dintre ultimele 10 frame-uri - Antena Sport

Pentru David Gilbert, aceasta este a doua semifinală a carierei. El a mai fost învins şi de John Higgine, în 2019, cu 17-16. Eşecul de sâmbătă îl va ţine în continuare în afara topului 16.

Kyren Wilson va juca în finală împotriva învingătorului dintre Jak Jones şi Stuart Bingham. Galezul care l-a eliminat pe Judd Trump în sferturi conduce cu 13-10, înaintea sesiunii decisive.

Pentru Wilson, aceasta este a doua finală a carierei, la Sheffield. În prima, Kyren nu a contat în faţa lui Ronnie O`Sulliavan, în 2020, „Racheta” impunându-se cu un sever 18-8.

„Atunci am avut emoții mari în prima sesiune și mă simțeam distrus și din punct de vedere fizic, pentru că e un turneu lung și obositor, te seacă. Acum am altă experiență, mă simt mult mai proaspăt.

Nu pot spune că știu foarte multe în termeni de cum trebuie tratată o finală de Mondial, dar am experiența din 2020. Plus, am încercat să învăț de la cei cu mai multă experiență cum trebuie pregătite astfel de meciuri, sunt convins că voi arăta altfel de această dată”, a spus Wilson.

Ronnie O`Sullivan şi-a ales favoritul la câştigarea Campionatului Mondial de snooker Ronnie O`Sullivan şi-a ales favoritul la câştigarea Campionatului Mondial de snooker. „Racheta” a părăsit competiţia de la Crucible încă din faza sferturilor. Septuplul campion mondial a fost învins de Stuart Bingham (13-10). Şi tocmai „Ball-run” este cel despre care crede că poate merge până la final la Sheffield, acolo unde Bingham s-a impus în 2015. Ajuns şi el la 47 de ani, Stuart vine după un sezon care poate fi considerat slab, cu sferturi la turnee pe puncte doar la Scottish Open. Asta nu l-a împiedicat să treacă pe tabloul principal de 3 jucători din Top 20, Gary Wilson, Jack Lisowski şi Ronnie O’Sullivan. Pentru un loc în finală, el joacă împotriva galezului Jak Jones. În cealaltă semifinală, se întâlnesc David Gilbert şi Kyren Wilson. „Am fost surprins să îl văd pe Stuart jucând atât de bine pentru atât de mult timp. A făcut breakuri consistente, după perioada mai puţin reuşită din ultimele sezoane a fost impresionant să îl văd la acest nivel. M-am uitat la câteva frameuri din meciul lui cu Jack Lisowski şi cineva mi-a spus că a reuşit doar 3 breakuri de peste 50 de puncte în tot meciul. Nu mă aşteptam să vină cu un asemenea snooker contra mea, să puncteze cu atâta constanţă. A fost fantastic să îl urmăresc, cred că poate merge până la capăt”, a spus Ronnie, citat de Eurosport. Reclamă

