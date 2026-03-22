S-a aflat ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună. Adrian Mititelu Jr a făcut dezvăluiri de senzaţie din viaţa personală.

Adrian Mititelu Jr, fiul patronului de la FCU Craiova, a dezvăluit că a absolvit Facultatea de Drept. El avea în plan chiar să lucreze în domeniu şi să se facă magistrat.

Ce studii are Adrian Mititelu Jr

“La 20 de ani, din cauza faptului că nu stăteam foarte bine financiar și nu aveam așa… încă nu erau lucrurile clare legat de ce activitate vom avea ca și business al familiei, eram în anul 3 la Facultatea de Drept și doream să fiu magistrat. Am terminat Facultatea de Drept, însă nu a mai fost cazul, pentru că odată ce s-au deschis oportunitățile de afaceri nu am mai avut motivație. E dificil examenul, învățam cărți întregi în facultate”, a declarat Adrian Mititelu Jr, în cadrul unui podcast.

În trecut, Adrian Mititelu Jr a povestit că familia sa a trecut prin momente dificile, după ce echipa tatălui lui a fost dezafiliată de FRF. El a transmis că în perioada respectivă, toţi cei şase membrii ai familiei sale trăiau cu 3000 de euro pe lună.

“Am avut vreo patru ani de sărăcie. Și din cauza FRF când ne-a dezafiliat în 2011, și din cauza patronului celeilalte echipe din Craiova, am avut patru ani în care toată familia mea am trăit cu 3.000 de euro pe lună. Toți.