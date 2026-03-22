Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună

Publicat: 22 martie 2026, 13:36

Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună
Adrian Mititelu Jr/ Instagram

S-a aflat ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună. Adrian Mititelu Jr a făcut dezvăluiri de senzaţie din viaţa personală.

Adrian Mititelu Jr, fiul patronului de la FCU Craiova, a dezvăluit că a absolvit Facultatea de Drept. El avea în plan chiar să lucreze în domeniu şi să se facă magistrat.

Ce studii are Adrian Mititelu Jr

“La 20 de ani, din cauza faptului că nu stăteam foarte bine financiar și nu aveam așa… încă nu erau lucrurile clare legat de ce activitate vom avea ca și business al familiei, eram în anul 3 la Facultatea de Drept și doream să fiu magistrat. Am terminat Facultatea de Drept, însă nu a mai fost cazul, pentru că odată ce s-au deschis oportunitățile de afaceri nu am mai avut motivație. E dificil examenul, învățam cărți întregi în facultate”, a declarat Adrian Mititelu Jr, în cadrul unui podcast.

În trecut, Adrian Mititelu Jr a povestit că familia sa a trecut prin momente dificile, după ce echipa tatălui lui a fost dezafiliată de FRF. El a transmis că în perioada respectivă, toţi cei şase membrii ai familiei sale trăiau cu 3000 de euro pe lună.

“Am avut vreo patru ani de sărăcie. Și din cauza FRF când ne-a dezafiliat în 2011, și din cauza patronului celeilalte echipe din Craiova, am avut patru ani în care toată familia mea am trăit cu 3.000 de euro pe lună. Toți.

E foarte puțin pentru șase persoane. A fost o sărăcie forțată de împrejurări, nu pentru că am fi făcut noi ceva greșit în afaceri. Ne-au fost contestate niște terenuri”, a povestit Adrian Mititelu Jr pentru Fiţă cu Adiţă.

Adrian Mititelu Jr a trecut prin clipe de coșmar

Mititelu Jr a trecut prin clipe groaznice, anul trecut, după o supradoză de pastile. A ajuns în comă la Spitalul Floreasca şi a fost salvat in extremis de medici. “Prinţişorul Craiovei” este în continuare internat pe secţia de ATI, acolo unde este vizitat de familie.

Omul de afaceri Nuredin Beinur a fost cel care l-a găsit pe Mititelu Jr inconştient şi a chemat ambulanţa. În cazul în care ar fi mai întârziat câteva minute, fiul finanţatorului de la FCU Craiova şi-ar fi pierdut viaţa.

„Am uitat să încui ușa de la apartament… M-a găsit un prieten în toiul nopții (n.r. – face o pauză lungă, să-și mai adune forțele). Este vorba despre Beinur. Nu știu, probabil că a avut un presentiment…

Norocul a fost că am uitat, pur și simplu, ușa deschisă. Pentru că, altfel, șansele să nu fiu salvat la timp erau foarte mari. Beinur m-a găsit inconștient și a chemat de urgență Salvarea… Așa a vrut să fie destinul!”, a declarat Adrian Mititelu Jr pentru fanatik.ro.

