Avem adversarele româncelor la Roland Garros! Cu cine vor juca Sorana Cîrstea, Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian

Organizatorii au anunțat partidele care vor avea loc în primul tur al grandiosului turneu Roland Garros. România va fi reprezentată pe tabloul principal de Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse.

Două dintre acestea s-ar putea întâlni într-un duel direct în turul al treilea, asta dacă își vor câștiga primele două meciuri din cadrul competiției disputate la Paris.

Roland Garros este unul dintre cele mai prestigioase turnee de tenis la nivel mondial, iar ediția de anul a început încă din data de 18 mai (cu faza calificărilor), ultimul act fiind programat pentru data de 7 iunie.

România va avea trei reprezentante în cadrul acestui turneu: Sorana Cîrstea, Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian. Prima și cea mai bine clasată jucătoare a României o va întâlni în runda inaugurală pe Ksenia Efremova (17 ani, 625 WTA).

Un real pericol pentru experimentata jucătoare a României ar putea veni în turul al treilea, acolo unde are șanse mari să dea peste Jasmine Paolini (30 de ani, 13 WTA). Dacă va trece și mai departe, Sorana ar putea să o întâlnească pe Elena Rybakina (26 de ani, 2 WTA).