Avem adversarele româncelor la Roland Garros! Cu cine vor juca Sorana Cîrstea, Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian

Organizatorii au anunțat partidele care vor avea loc în primul tur al grandiosului turneu Roland Garros. România va fi reprezentată pe tabloul principal de Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse.
Două dintre acestea s-ar putea întâlni într-un duel direct în turul al treilea, asta dacă își vor câștiga primele două meciuri din cadrul competiției disputate la Paris.
Sorana Cîrstea, Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian, pe tabloul principal la Roland Garros
Roland Garros este unul dintre cele mai prestigioase turnee de tenis la nivel mondial, iar ediția de anul a început încă din data de 18 mai (cu faza calificărilor), ultimul act fiind programat pentru data de 7 iunie.
România va avea trei reprezentante în cadrul acestui turneu: Sorana Cîrstea, Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian. Prima și cea mai bine clasată jucătoare a României o va întâlni în runda inaugurală pe Ksenia Efremova (17 ani, 625 WTA).
Un real pericol pentru experimentata jucătoare a României ar putea veni în turul al treilea, acolo unde are șanse mari să dea peste Jasmine Paolini (30 de ani, 13 WTA). Dacă va trece și mai departe, Sorana ar putea să o întâlnească pe Elena Rybakina (26 de ani, 2 WTA).
Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse s-ar putea întâlni în turul 3
Jaqueline Cristian, calificată recent în semifinalele turneului de la Strasbourg, are o misiune ușoară la prima vedere în runda inaugurală de la Roland Garros.
Românca o va întâlni în runda inaugurală pe Kamilla Rakhimova (24 de ani, 59 WTA), iar o calificare în turul al doilea i-ar putea aduce-o în față pe Karolina Muchova (29 de ani, 10 WTA).
Mai mult decât atât, dacă va ajunge în turul al treilea, Jaqueline poate da peste nimeni alta decât Gabriela Ruse. În primul tur, aceasta va juca cu Magdalena Frech (28 de ani, 49 WTA). În cazul unei calificări, Ruse ar putea da în turul 2 peste Liudmila Samsonova (27 de ani, 20 WTA).
