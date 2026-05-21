Cum a aflat Mikel Arteta că Arsenal a cucerit titlul în Anglia! Dezvăluirea făcută de tehnicianul „tunarilor”

Daniel Işvanca Publicat: 21 mai 2026, 17:04

Mikel Arteta / Profimedia

Cu Mikel Arteta pe bancă, Arsenal a cucerit titlul în Premier League după o pauză de 22 de ani. A fost nevoie de un pas greșit al celor de la Manchester City, în deplasarea de la Bournemouth.

Tehnicianul „tunarilor” nu a avut curajul să urmărească meciul rivalei, iar fiul său a fost cel care i-a dat vestea că a devenit campion din punct de vedere matematic.

Mikel Arteta nu a putut urmări Bournemouth – Manchester City

Mikel Arteta a scris istorie pe banca celor de la Arsenal, reușind performanța de a aduce titlul pe Emirates după o pauză de 22 de ani. Sezonul poate fi unul și mai frumos pentru „tunari”, care joacă și finala UEFA Champions League.

Trofeul a fost câștigat matematic de gruparea de pe Emirates după ce Manchester City a remizat pe terenul celor de la Bournemouth, scor 1-1. Tehnicianul spaniol a explicat că nu a avut curajul să urmărească partida.

„Trebuia să fiu alături de băieți și de staff pentru a urmări meciul, dar nu am putut să o fac. Înainte de meci, am fost nevoit să plec. Nu puteam aduce energia aceea.

Am mers acasă, am ieșit în grădină și am făcut un foc. Nu m-am uitat. A intrat fiul meu peste mine, a început să plângă și mi-a zis: ‘Suntem campioni, tati’”.

