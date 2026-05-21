Octavian Popescu, ironie la adresa lui Gică Hagi? Fotografia publicată de fotbalistul FCSB-ului

Gică Hagi a susținut miercuri o conferință de presă, în care a vorbit despre acțiunea viitoare a echipei naționale, dar și despre subiectele de actualitate din fotbalul românesc.

Mai mult decât atât, pe internet a apărut o fotografie cu o așa-zisă listă extinsă a selecționerului României, cu jucători ce evoluează în Liga 1 în acest moment.

Octavian Popescu, amuzat de lista extinsă a selecționerului Gică Hagi

Octavian Popescu a fost doar o umbră a jucătorului talentat din sezoanele precedente, lăudat de patronul Gigi Becali. Fotbalistul a avut evoluții modeste în acest sezon catastrofal al roș-albaștrilor, fiind destul de rar evidențiat prin evoluțiile de la nivelul gazonului.

Odată cu sosirea lui Gică Hagi pe banca echipei naționalei, jucătorul FCSB-ului speră, probabil, să revină sub tricolor, însă acesta pare să fi făcut deja un pas care să îl îndepărteze de selecția la seniori.

Concret, fotbalistul a distribuit pe Instagram o fotografie ce conținea jucătorii aflați pe lista extinsă a selecționerului Gică Hagi, lături de mai multe emoticoane care exprimă râsul.