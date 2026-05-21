“O tortură” Cunoscutul milionar a dat faliment, apoi şi-a părăsit soţia după ce a găsit mesaje “explicite” în telefonul ei!

Cunoscutul jucător de snooker Matthew Stevens (48 de ani) a trecut printr-un adevărat coşmar în 2015, atunci când a dat faliment, iar la câteva săptămâni distanţă a descoperit anumite mesaje în telefonul soţiei sale. Stevens a susţinut că mesajele erau “explicite”, lucru negat de soţia lui de atunci, Clare. În cele din urmă, cuplul, care are doi copii împreună, s-a despărţit.
Dublu finalist al Campionatului Mondial, în 2000 şi 2005, Stevens a revenit în acest an pe tabloul principal de la Crucible după 4 ani de absenţă. A fost învins de Barry Hawkins cu 10-4.
Matthew Stevens a trecut printr-o perioadă de coşmar
Stevens şi-a cunoscut soţia în timp ce aceasta lucra la o shaormerie. Mariajul s-a destrămat după 6 ani, ea acuzându-l pe jucătorul de snooker de consum excesiv de alcool.
„Într-o zi i-am găsit telefonul și avea destul de multe mesaje explicite de la un tip. Am plecat imediat de acasă. A fost sfâșietor și, în același timp, o ușurare să știu că nu-mi imaginam lucruri. Lucrurile nu erau în regulă și bănuiești ce se întâmplă. Trebuie să mergi la turnee gândindu-te la asta”, declara Matthew Stevens pentru The Sun.
„I-am spus că mariajul s-a terminat, dar a refuzat să accepte. În acel moment ne despărțiserăm. Nu eram împreună. Nu erau către partenerul mea de acum. Actualul meu partener nu avea nicio legătură cu asta. Matthew a găsit mesaje – nu explicite – doar mesaje, către o persoană cu care lucram. Nu i-a plăcut. Credea că am avut o aventură, dar nu am avut”, susţinea femeia.
A câştigat milioane, dar a ajuns la faliment
Declarat falimentar pentru o datorie neplătită de 60.000 de lire sterline, Matthew Stevens a recunoscut că a avut o perioadă în care consuma excesiv alcool după decesul tatălui său. Acesta se ocupa şi de finanţele sale.
„Nu spun că am fost perfect în căsnicie. Am trecut printr-o perioadă dificilă după ce a murit tatăl meu. Beam de toate, de fapt, bere, votcă. Dar nu am făcut asta atunci când mă ocupam de copii”.
El a susţinut că iubitul fostei soţii i-ar fi condus maşinile de lux. Clare a negat însă, susţinând că maşinile fuseseră cumpărate de ea.
„Prietenul ei se plimba cu mașinile mele. Mi s-a interzis să conduc și trebuia să iau taxiuri peste tot. A fost o tortură. Foarte frustrant. El conduce încă una dintre ele”, spunea Stevens.
„Mașinile le-am păstrat pentru că lui i s-a interzis să conducă timp de un an. Le-am păstrat pe amândouă. Actualul meu partener a venit să-i ia pe copii de la școală de câteva ori cu mașina mea, asta a fost tot. Ambele mașini sunt înmatriculate pe numele meu și le-am plătit pe amândouă din contul meu”, a replicat femeia.
Fost număr 4 mondial, Matthew Stevens a câştigat circa 3 milioane de dolari din premiile din snooker. A pierdut finala Campionatului Mondial din 2000, contra lui Mark Williams şi pe cea din 2005, contra lui Shaun Murphy, cu acelaşi scor: 16-18.
În prezent, Matthew Stevens încearcă să îşi rezolve situaţia financiară, puternic afectată în urmă cu mai bine de 10 ani.
