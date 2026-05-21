“O tortură” Cunoscutul milionar a dat faliment, apoi şi-a părăsit soţia după ce a găsit mesaje “explicite” în telefonul ei!

Cunoscutul jucător de snooker Matthew Stevens (48 de ani) a trecut printr-un adevărat coşmar în 2015, atunci când a dat faliment, iar la câteva săptămâni distanţă a descoperit anumite mesaje în telefonul soţiei sale. Stevens a susţinut că mesajele erau “explicite”, lucru negat de soţia lui de atunci, Clare. În cele din urmă, cuplul, care are doi copii împreună, s-a despărţit.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dublu finalist al Campionatului Mondial, în 2000 şi 2005, Stevens a revenit în acest an pe tabloul principal de la Crucible după 4 ani de absenţă. A fost învins de Barry Hawkins cu 10-4.

Matthew Stevens a trecut printr-o perioadă de coşmar

Stevens şi-a cunoscut soţia în timp ce aceasta lucra la o shaormerie. Mariajul s-a destrămat după 6 ani, ea acuzându-l pe jucătorul de snooker de consum excesiv de alcool.

„Într-o zi i-am găsit telefonul și avea destul de multe mesaje explicite de la un tip. Am plecat imediat de acasă. A fost sfâșietor și, în același timp, o ușurare să știu că nu-mi imaginam lucruri. Lucrurile nu erau în regulă și bănuiești ce se întâmplă. Trebuie să mergi la turnee gândindu-te la asta”, declara Matthew Stevens pentru The Sun.

„I-am spus că mariajul s-a terminat, dar a refuzat să accepte. În acel moment ne despărțiserăm. Nu eram împreună. Nu erau către partenerul mea de acum. Actualul meu partener nu avea nicio legătură cu asta. Matthew a găsit mesaje – nu explicite – doar mesaje, către o persoană cu care lucram. Nu i-a plăcut. Credea că am avut o aventură, dar nu am avut”, susţinea femeia.