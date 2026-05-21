România U17 și-a aflat adversarele de la Campionatul Mondial din Qatar! În ce grupă au fost repartizați tricolorii

Daniel Işvanca Publicat: 21 mai 2026, 18:09

Jucătorii naționalei U17 a României / Sportpictures

Naționala de fotbal sub 17 ani a României va juca în premieră la un Campionat Mondial, iar ediția de anul acesta se va desfășura în Qatar, în perioada 19 noiembrie – 13 decembrie.

Selecționata pregătită de Mircea Diaconescu a ratat calificarea la Campionatul European, dar rezultatele i-au ajutat pe tricolori să prindă turneul final.

România U17, prezență în premieră la un Campionat Mondial

Echipa națională de fotbal sub 17 ani a României s-a calificat la Campionatul Mondial din Qatar de anul acesta, lucru care reprezintă o premieră pentru tricolori la această categorie de vârstă.

Turneul care se va desfășura în perioada 19 noiembrie – 13 decembrie aduce la linia de start nu mai puțin de 48 de reprezentative, toate împărțit în 12 grupe.

În urma tragerii la sorți de joi, 21 mai, România U17 a fost repartizată în Grupa K alături de Mexic, Camerun și Venezuela. România a încheiat pe locul al doilea în grupa preliminariilor pentru Campionatul European, dar rezultatele i-au adus calificarea la Cupa Mondială.

Grupele de la Cupa Mondială U17 din 2026

  • Grupa A: Qatar, Panama, Egipt, Grecia
  • Grupa B: Coreea de Sud, CAF 1*, Noua Caledonie, Ecuador
  • Grupa C: Argentina, Australia, CAF 2*, Danemarca
  • Grupa D: Franța, Haiti, Arabia Saudită, Uruguay
  • Grupa E: Italia, Jamaica, Coasta de Fildeș, Uzbekistan
  • Grupa F: Senegal, Croația, Cuba, Tadjikistan
  • Grupa G: Mali, Noua Zeelandă, Belgia, Vietnam
  • Grupa H: Spania, China, Fiji, Maroc
  • Grupa I: Brazilia, Irlanda, Tanzania, Costa Rica
  • Grupa J: SUA, Muntenegru, Chile, Algeria
  • Grupa K: Mexic, ROMÂNIA, Camerun, Venezuela
  • Grupa L: Japonia, Columbia, Serbia, Honduras
