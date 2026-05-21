România U17 și-a aflat adversarele de la Campionatul Mondial din Qatar! În ce grupă au fost repartizați tricolorii

Naționala de fotbal sub 17 ani a României va juca în premieră la un Campionat Mondial, iar ediția de anul acesta se va desfășura în Qatar, în perioada 19 noiembrie – 13 decembrie.

Selecționata pregătită de Mircea Diaconescu a ratat calificarea la Campionatul European, dar rezultatele i-au ajutat pe tricolori să prindă turneul final.

Echipa națională de fotbal sub 17 ani a României s-a calificat la Campionatul Mondial din Qatar de anul acesta, lucru care reprezintă o premieră pentru tricolori la această categorie de vârstă.

Turneul care se va desfășura în perioada 19 noiembrie – 13 decembrie aduce la linia de start nu mai puțin de 48 de reprezentative, toate împărțit în 12 grupe.

În urma tragerii la sorți de joi, 21 mai, România U17 a fost repartizată în Grupa K alături de Mexic, Camerun și Venezuela. România a încheiat pe locul al doilea în grupa preliminariilor pentru Campionatul European, dar rezultatele i-au adus calificarea la Cupa Mondială.