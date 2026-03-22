Cum o puteau alinta fraţii Becali pe soţia lui Cristi Borcea. Dezvăluiri incredibile din perioada puşcăriei

Giovanni Becali a făcut dezvăluiri de senzaţie despre soţiile lui Cristi Borcea, din perioada puşcăriei. Impresarul a povestit întâmplări mai puţin ştiute despre milionarul român, care în prezent este căsătorit cu Valentina Pelinel.
Giovanni Becali a dezvăluit că el şi fratele lui, Victor, aveau un alint special pentru fostul model, care s-a căsătorit cu Cristi Borcea în 2018.
Cum o puteau alinta fraţii Becali pe soţia lui Cristi Borcea
Giovanni Becali a dezvăluit că porecla Valentinei Pelinel, la începutul relaţiei cu Cristi Borcea, era “regina”.
“După ce am văzut că el e pro Valentina…. Noi Valentinei nu-i spunem Valentina. Eu și Victor. Îi spunem Regina. Regina noastră”, a declarat Giovanni Becali, conform fanatik.ro.
De asemenea, Giovanni Becali a dezvăluit că Cristi Borcea a fost vizitat de mai multe soţii, în acelaşi timp, pe vremea când se afla după gratii. Impresarul a transmis că viaţa amoroasă a fostului patron de la Dinamo era o adevărată “telenovelă” în puşcărie.
“Toate trei nu l-au vizitat deodată, dar două da. Valentina cu Mihaela, că Alina e mai orgolioasă. (…) Ele au o relație extraordinară.
(n.r. Borcea a produs pasiuni mari de tot) Doamne. Păi show-ul nostru în pușcărie nu mai era fotbal sau altceva sau cutare. (…) Era scandalul cu Borcea, cu femeile, cu soțiile. Era telenovelă deja. Doamne, când ieșea la telefon și vorbea pe hol. Dumnezeule, cum țipa, cum făcea: ‘Nașule, te rog, vezi să să nu pățească ceva, să nu știu ce, să nu știu cum!’ Păi, înnebuneam”, a mai povestit Giovanni Becali.
Cristi Borcea a fost căsătorit cu Mihaela în perioada 1988-2011, alături de care are trei copii: Patrick şi gemenii Angelo şi Melissa. Din a doua căsnicie, cu Alina Vidican, din perioada 2011 – 2016, milionarul are alţi doi copii, George Alexandru şi Gloria.
În 2018, Borcea şi-a unit destinele cu actuala soţie. Alături de Valentina Pelinel, fostul patron de la Dinamo are trei copii: un fiu pe nume Milan şi gemenele Indira şi Rania. Acesta mai are şi o fiică, Carolyn, din relaţia avută cu Simona Voiculescu, din perioada căsniciei cu Alina Vidican.
