Lista preliminară a stranierilor convocaţi de Gică Hagi la naţională pentru meciurile cu Georgia şi Ţara Galilor

Selecţionerul României, Gică Hagi (61 de ani) a anunţat lista preliminară a stranierilor convocaţi la echipa naţională pentru meciurile amicale cu Georgia şi Ţara Galilor.

Partidele se vor disputa pe 2 şi 6 iunie. Naţionala va juca mai întâi în deplasare, cu Georgia, pe 2 iunie, de la ora 20:00 (n.r.: ora României) şi ulterior, pe 6 iunie, de la ora 20:45, pe stadionul Steaua, cu Ţara Galilor.

Iată lista preliminară cu fotbaliștii care evoluează la cluburi din străinătate:

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);