Lista preliminară a stranierilor convocaţi de Gică Hagi la naţională pentru meciurile cu Georgia şi Ţara Galilor

Bogdan Stănescu Publicat: 8 mai 2026, 13:17

Comentarii
Gică Hagi, înaintea unui meci / Sport Pictures

Selecţionerul României, Gică Hagi (61 de ani) a anunţat lista preliminară a stranierilor convocaţi la echipa naţională pentru meciurile amicale cu Georgia şi Ţara Galilor.

Partidele se vor disputa pe 2 şi 6 iunie. Naţionala va juca mai întâi în deplasare, cu Georgia, pe 2 iunie, de la ora 20:00 (n.r.: ora României) şi ulterior, pe 6 iunie, de la ora 20:45, pe stadionul Steaua, cu Ţara Galilor.

Iată lista preliminară cu fotbaliștii care evoluează la cluburi din străinătate:

PORTARI
Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);

MIJLOCAȘI
Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Adrian ȘUT (Al-Ain | EAU, 8/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5);

ATACANȚI
Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2).

Anunţul FRF

FRF a făcut, pe site-ul oficial, mai multe precizări legate de primele două meciuri pe banca naţionalei ale lui Gică Hagi, din noul mandat de selecţioner al “Regelui”.

“În iunie, naționala României va disputa două partide de pregătire, primele ale lui Gheorghe Hagi în noul său mandat ca selecționer al primei reprezentative:

  • Marți, 2 iunie, ora locală 21:00 (20:00 în țară), stadion Mikheil Meskhi (Tbilisi): Georgia – ROMÂNIA
  • Sâmbătă, 6 iunie, ora 20:45, stadion Steaua (București): ROMÂNIA – Țara Galilor

Selecționerul Gheorghe Hagi a anunțat vineri, 8 mai, lista preliminară a jucătorilor din străinătate pe care îi are în vedere pentru posibila convocare la meciurile din iunie.

IMPORTANT! Lotul final, care va fi format dintr-o parte dintre stranierii de mai jos plus jucătorii din competiția internă, va fi anunțat ulterior”, a transmis FRF.

