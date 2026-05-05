Decizia radicală a unui bărbat, după ce soţia lui l-a trădat, având o aventură cu prietenul lui milionar!

Cazul amantlâcului dintre cunoscutul jucător de fotbal australian, Lachie Neale (32 de ani) şi Tess Crosley, a stârnit interesul întregii mass-media din Australia şi din afara acestei ţări.
Jules Neale, care are doi copii cu Lachie Neale, s-a despărţit de acesta, iar aceeaşi decizie a luat-o şi Ben Crosley în legătură cu Tess Crosley. Întrebat de mass-media despre Tess Crosley, Ben Crosley a declarat că aceasta nu mai locuieşte cu el. Totodată, Ben Crosley a mai luat o decizie radicală în privinţa soţiei sale, Tess: a şters de pe reţelele sociale toate pozele în care apărea alături de aceasta. (IMAGINI CU CEI 4 ÎN GALERIA FOTO)
Tess Crosley păstrase pe reţelele sociale poza în care apărea alături de soţul ei, Ben, şi de soţii Neale, după ce Lachie a cucerit titlul
Cei 4 erau prieteni de familie până când s-a aflat de aventura dintre Lachie Neale şi Tess Crosley. Jules Neale a “rupt” prietenia cu Tess, iar Ben Crosley nu ar mai vorbi nici el cu Lachie Neale, deşi erau foarte apropiaţi anterior.
Tess Crosley păstrase o imagine în care apăreau toţi 4 pe contul ei de Instagram, lucru care a înfuriat-o pe Jules, care a “rupt” prietenia cu Tess în urma trădării.
„Dă-o jos, idioato, te faci de râs”, i-a scris, enervată, Jules lui Tess. Imaginea a dispărut, în cele din urmă, de pe reţelele sociale.
Jules ar fi descoperit aventura soţului ei, Lachie, cu buna ei prietenă, Tess, după ce o colegă a ei i-ar fi prins pe cei doi într-o ipostază compromiţătoare, în maşină.
Lachie Neale are o avere de circa 5 milioane de dolari
Jules s-a mutat la Perth cu cei doi copii mici pe care îi are cu Lachie, în timp ce jucătorul de fotbal american a rămas la Brisbane. El face “naveta”, mergând la Perth oricând poate, pentru a-şi vedea copiii. Jules şi Lachie Neale şi-au vândut casa pe care o aveau împreună în Brisbane, în schimbul sumei de 3.2 milioane de dolari. Achiziţionaseră locuinţa, în care au stat cu cei doi copii ai lor, în iulie 2022, pentru 2,43 milioane de dolari. Chiar dacă au vândut casa în urma despărţirii, ei au înregistrat, totuşi, un profit de aproape 800.000 de dolari în urma tranzacţiei. Lachie Neale locuieşte în prezent într-un apartament în Brisbane.
Lachie Neale are o avere de circa 5 milioane de dolari. Salariul lui este de aproape 1 milion de dolari pe an, Lachie Neale având şi sponsorizări, care îi duc veniturile la circa 1.5 milioane de dolari pe an. După declanşarea scandalului presa scria despre faptul că sponsorizările sale ar putea fi afectate de ce s-a întâmplat.
Lachie Neale e dublu campion AFL cu Brisbane Lions. În ultimul timp au apărut informaţii că Lachie ar urma să plece la finalul sezonului de la echipa cu care a cucerit două titluri.
