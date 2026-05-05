Decizia radicală a unui bărbat, după ce soţia lui l-a trădat, având o aventură cu prietenul lui milionar!

Cazul amantlâcului dintre cunoscutul jucător de fotbal australian, Lachie Neale (32 de ani) şi Tess Crosley, a stârnit interesul întregii mass-media din Australia şi din afara acestei ţări.

Jules Neale, care are doi copii cu Lachie Neale, s-a despărţit de acesta, iar aceeaşi decizie a luat-o şi Ben Crosley în legătură cu Tess Crosley. Întrebat de mass-media despre Tess Crosley, Ben Crosley a declarat că aceasta nu mai locuieşte cu el. Totodată, Ben Crosley a mai luat o decizie radicală în privinţa soţiei sale, Tess: a şters de pe reţelele sociale toate pozele în care apărea alături de aceasta. (IMAGINI CU CEI 4 ÎN GALERIA FOTO)

Tess Crosley păstrase pe reţelele sociale poza în care apărea alături de soţul ei, Ben, şi de soţii Neale, după ce Lachie a cucerit titlul

Cei 4 erau prieteni de familie până când s-a aflat de aventura dintre Lachie Neale şi Tess Crosley. Jules Neale a “rupt” prietenia cu Tess, iar Ben Crosley nu ar mai vorbi nici el cu Lachie Neale, deşi erau foarte apropiaţi anterior.

„Dă-o jos, idioato, te faci de râs”, i-a scris, enervată, Jules lui Tess. Imaginea a dispărut, în cele din urmă, de pe reţelele sociale.