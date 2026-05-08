Dramatism total! Andrei Raţiu şi Rayo au “salvat” Spania în minutul 90+4. Performanţa are impact asupra Champions League

Rayo Vallecano s-a calificat în finala Conference League, după ce a trecut cu 2-0 la general de Strasbourg. Echipa lui Andrei Raţiu va întâlni astfel Crystal Palace în finala de la Leipzig.
Pe lângă şansa de a avea o echipă într-o finală europeană, spaniolii au urmărit cu mare atenţie duelul de joi seară pentru coeficient. Spania era în luptă cu Germania pentru al doilea loc bonus de UEFA Champions League, după ce englezii îl aveau deja asigurat de ceva timp.
Rayo Vallecano a adus al cincilea loc de Champions League Spaniei
Dacă Anglia ştia deja că va trimite cinci echipe în sezonul viitor din Champions League, Spania şi-a asigurat al cincilea loc abia după fluierul final al meciului retur Strasbourg – Rayo Vallecano, scor 0-1. Victoria echipei lui Andrei Raţiu a făcut ca succesul lui Freiburg, care s-a şi calificat în finala Europa League, după 3-1 cu Braga, să nu mai conteze pentru coeficient.
Rayo Vallecano a salvat astfel Spania într-un sezon european destul de complicat. Dacă la începutul şi pe parcursul sezonului, toate calculele arătau că Anglia şi Spania nu ar trebui să aibă emoţii în obţinerea locurilor bonus din Champions League, situaţia s-a complicat, după ce Real Madrid, Barcelona, Celta Vigo şi Betis Sevilla au părăsit destul de devreme competiţiile europene în care participau.
✅ CONFIRMED!
🇪🇸 Spain gets an extra 🔵 UCL ticket for season 2026/27!
5th placed team from La Liga will play UCL!
‼️Unbelievable scenes as 🇪🇸 Rayo Vallecano goalkeeper saved a penalty in 90+4′ that ensured Germany cannot catch Spain any more!
A fitting finish to an… pic.twitter.com/WaUtmtw3EC
— Football Meets Data (@fmeetsdata) May 7, 2026
Spaniolii trebuie să o felicite pe Rayo pentru acest loc bonus, în condiţiile în care portarul Batalla a apărat o lovitură de la 11 metri în minutul 90+4. Dacă Enciso ar fi marcat de la punctul cu var, Rayo Vallecano ar fi avut în continuare şanse de calificare, în condiţiile în care era 2-0 la general, dar un rezultat de egalitate în retur nu i-ar mai fi asigurat Spaniei acel loc bonus.
Astfel, Barcelona, Real Madrid, Villarreal şi Atletico Madrid vor merge în faza principală UEFA Champions League a sezonului viitor alături de o altă echipă din Spania. În acest moment, Betis este favorită, având şase puncte avans faţă de Celta Vigo, echipa lui Ionuţ Radu.
