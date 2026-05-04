Averea fabuloasă a românului care a investit 1.5 milioane de euro într-o afacere alături de Adrian Mutu!

Antena Sport Publicat: 4 mai 2026, 18:54

Adrian Mutu la o gală din Italia / Facebook Adrian Mutu

Adrian Mutu şi Paul Nicolau, cunoscut drept “Pescobar”, au investit împreună 1.5 milioane de euro în şcoala de fotbal care îi poartă numele “Briliantului”. Fără angajament de la jumătatea lunii martie a anului trecut, atunci când s-a despărţit de Petrolul, Adrian Mutu (45 de ani) se concentrează pe şcoala lui de fotbal. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

Paul Nicolau are o avere mult mai mare decât cea a lui Adrian Mutu. “Fenomenul” mai are câteva milioane de euro din fotbal, însă Paul Nicolau deţine, pe numele mamei sale, o firmă, Nedsea SRL, care a înregistrat profit în fiecare an din 2017 încoace şi care a ajuns la o cifră de afaceri de aproape 72 de milioane de lei. Pescobar deţine mai multe firme, toate fiind pe numele mamei sale.

Cunoscutul Paul Nicolau, partener cu Adrian Mutu la şcoala de fotbal care îi poartă numele “Briliantului”

Profitul înregistrat de Nedsea SRL în toţi anii pentru care există date contabile este de 30 de milioane de lei (aproape 6 milioane de euro). Dumitru Dragomir dezvăluia în trecut că Pescobar a cumpărat de la el un penthouse de 2 milioane de euro.

Fost jucător, printre altele, la Dinamo, Inter, Parma, Chelsea, Juventus sau Fiorentina, Adrian Mutu le-a antrenat, după încheierea carierei de jucător, pe Voluntari, naţionala U21 a României, FCU Craiova, Rapid, Neftchi Baku şi CFR până să semneze cu Petrolul, ultimul lui club din cariera de antrenor, unde a evoluat şi ca jucător.

După ce a intrat în mediul academiilor de fotbal, Adrian Mutu s-a revoltat din pricina unor practici ale unor investitori din domeniu. Mutu a acuzat că unii proprietari de academii nu plătesc taxe. Totodată, el e de părere că ar trebui introduse anumite criterii pentru ca cineva să facă o academie de fotbal.

“Dacă ar fi 10 sau 20 de Gheorghe Hagi în București, ar fi altceva. Sunt 185 de academii din București și 95% nu plătesc taxe. Te numești academie, școală de fotbal. Băi, oameni buni, lăsați academiile. O fac pentru business, nu pentru a crește copii și juniori. Orice club de fotbal funcționează ca o organizație, ca un ONG. Tu nu duci la școală copiii pe mâna unuia care nu e competent. Nu faci tu școală de fotbal că așa vrei.

Păi, cine ești tu, mă? Trebuie să îndeplinească niște criterii. Nu se poate. Când vorbim de fotbal, vorbim ca în viață. Ăla petrece timp cu el ca tine ca părinte. Omul ăla nici măcar nu a jucat fotbal.

Părintele din comoditate îl duce la fotbal pentru că e aproape. Noi când vorbim de fotbal, ăla e responsabil. Cum facem atunci? Unii iau bani cash și nu plătesc taxe. Mă refer la cine are școală”, declara Adrian Mutu pentru digisport.ro.

