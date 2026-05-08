România – Franţa, 19:00, LIVE VIDEO. Tricolorele luptă pentru medalie la Campionatul Mondial!

Bogdan Stănescu Publicat: 8 mai 2026, 14:08

Bernadette Szocs, într-un meci / Profimedia Images

Meciul România – Franţa, din sferturile Campionatului Mondial pe Echipe de la Londra, e în direct astăzi, de la ora 19:00, în AntenaPLAY! Cu o victorie în faţa Franţei, tricolorele şi-ar asigura medalia de bronz la Campionatul Mondial pe Echipe, având în vedere că accederea în semifinalele competiţiei se recompensează cu medalie, indiferent de rezultatul din semifinale.

Campionatul Mondial pe Echipe de la Londra se vede exclusiv în România în AntenaPLAY.

România – Franţa LIVE VIDEO (19:00, AntenaPLAY)

Duelul foarte important dintre România şi Franţa va fi transmis şi în format LIVE VIDEO pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

Tricolorele vin după o victorie uriaşă şi dramatică împotriva Egiptului în optimile competiţiei. România s-a impus cu 3-2 în optimile Mondialului pe Echipe, desfăşurarea disputei fiind de un dramatism absolut. Nu numai că duelul s-a decis în meciul decisiv, dar s-a ajuns până în setul decisiv!

Andreea Dragoman (25 de ani) a adus punctul victoriei României, învingând-o în ultimul meci, cu 3-2 la seturi, pe Dina Meshref (32 de ani). Dragoman a adus victoria României cu 11-8 în setul decisiv.

România este vicecampioana europeană en-titre, în timp ce Franţa este medaliată cu bronz la ultimul Campionat Mondial pe Echipe. Duelul, care va avea loc pe OVO Arena Wembley, şi care poate fi urmărit în direct în AntenaPLAY, se anunţă a fi incendiar.

Lotul României la Mondialul pe Echipe este format din Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu și Elena Zaharia.

