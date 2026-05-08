România – Franţa, 19:00, LIVE VIDEO. Tricolorele luptă pentru medalie la Campionatul Mondial!

Meciul România – Franţa, din sferturile Campionatului Mondial pe Echipe de la Londra, e în direct astăzi, de la ora 19:00, în AntenaPLAY! Cu o victorie în faţa Franţei, tricolorele şi-ar asigura medalia de bronz la Campionatul Mondial pe Echipe, având în vedere că accederea în semifinalele competiţiei se recompensează cu medalie, indiferent de rezultatul din semifinale.
România – Franţa LIVE VIDEO (19:00, AntenaPLAY)
Tricolorele vin după o victorie uriaşă şi dramatică împotriva Egiptului în optimile competiţiei. România s-a impus cu 3-2 în optimile Mondialului pe Echipe, desfăşurarea disputei fiind de un dramatism absolut. Nu numai că duelul s-a decis în meciul decisiv, dar s-a ajuns până în setul decisiv!
Andreea Dragoman (25 de ani) a adus punctul victoriei României, învingând-o în ultimul meci, cu 3-2 la seturi, pe Dina Meshref (32 de ani). Dragoman a adus victoria României cu 11-8 în setul decisiv.
România este vicecampioana europeană en-titre, în timp ce Franţa este medaliată cu bronz la ultimul Campionat Mondial pe Echipe. Duelul, care va avea loc pe OVO Arena Wembley, se anunţă a fi incendiar.
Lotul României la Mondialul pe Echipe este format din Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu și Elena Zaharia.
