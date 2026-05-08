FRF a amânat startul viitorului sezon de Liga 1! Decizia de urgenţă luată de forul condus de Răzvan Burleanu

Bogdan Stănescu Publicat: 8 mai 2026, 12:34

Gino Iorgulescu și Răzvan Burleanu, la o Adunare Generală a FRF / Sport Pictures

FRF a luat decizia de a amâna startul viitorului sezon al Ligii 1, aşa cum solicitaseră cluburile. Chiar dacă fusese deja aprobat calendarul viitorului sezon, el a fost modificat. Campionatul viitor va începe, prin urmare, în weekend-ul 18-19 iulie, şi nu în cel din 11-12 iulie, cum fusese prevăzut iniţial.

Decizia a fost luată într-un Comitet de Urgenţă al FRF, în care s-au luat şi alte hotărâri.

Startul viitorului sezon de Liga 1 a fost amânat cu o săptămână, aşa cum cereau cluburile!

“În conformitate cu dispoziţiile art. 49 din Statutul Federaţiei Române de Fotbal, Comitetul de urgenţă, compus din Răzvan BURLEANU – Preşedinte FRF, Gino IORGULESCU – Prim-vicepreşedinte FRF, Cristian PETREAN – Vicepreşedinte FRF, cu unanimitate de voturi, hotărăște:

– Aprobă solicitarea Ligii Profesioniste din 04.05.2026 cu privire la modificarea datei de începere a sezonului 2026/2027 al Superligii, în sensul începerii ediției 2026/2027 a Superligii în weekend-ul 18-19 iulie 2026, în loc de 11-12 iulie 2026 cum fusese inițial stabilit.

– Ca urmare a deciziei de la punctul 1 de mai sus, aprobă cu unanimitate de voturi:
a) Calendarul competițional al Superligii, sezonul 2026/2027 (Anexa);
b) Modifică data de desfășurare a Supercupei României, aceasta urmând a se disputa în data de 11 iulie 2026, în loc de 4 iulie 2026 cum fusese inițial stabilit.

– Aprobă modificarea datei de desfășurare a jocului de baraj pentru ultimul loc eligibil pentru participarea în competițiile europene, acesta urmând a se desfășura în data de 29 mai 2026.

– Aprobă numirea domnului Ilie Alexe în cadrul Comisiei UEFA de Dezvoltare și Asistență Tehnică (UEFA Development and Technical Assistance Committee)”, a anunţat FRF, pe site-ul oficial.

