Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, că suspendarea provizorie a gimnastei Ana Maria Bărbosu de către Agenţia Internaţională de Testare (ITA) reprezintă pentru sportul românesc un moment dificil şi neplăcut, care trebuie să reprezinte totodată un semnal pentru federaţii în ceea ce priveşte educaţia sportivilor.

Oficialul COSR a precizat că o decizie definitivă în ceea ce priveşte suspendarea Anei Bărbosu va fi luată după analizarea cazului la Tribunalul de Arbitraj Sportiv.

Mihai Covaliu trage un semnal de alarmă, după suspendarea provizorie a Anei Bărbosu: “Federaţiile să fie mai implicate”

“Am luat act de decizia Agenţiei Internaţionale de Testare privind acuzaţia formulată împotriva sportivei Ana Bărbosu, pentru încălcarea regulamentelor antidoping referitoare la obligaţiile de localizare. Mişcarea Olimpică din România susţine fără rezerve regulile antidoping şi responsabilitatea fiecărui sportiv de a respecta integral obligaţiile prevăzute de Codul Mondial Antidoping, inclusiv cele administrative şi de raportare. Procedura va continua în faţa Tribunalului de Arbitraj Sportiv, iar decizia finală aparţine forurilor competente”, a declarat Covaliu.

El a afirmat totodată că federaţiile sportive naţionale ar trebui să fie mult mai implicate în abordarea problematicii antidoping.

“Această suspendare implică oprirea procesului de antrenament şi competiţie. Însă, până la decizia finală, este important ca situaţia să fie tratată cu seriozitate, echilibru şi respect faţă de regulamentele care protejează integritatea sportului şi sănătatea mentală a sportivei. Pentru sportul românesc este un moment dificil, neplăcut, însă cred că astfel de situaţii trebuie să reprezinte un semnal puternic privind importanţa educaţiei continue, a disciplinei în respectarea tuturor obligaţiilor antidoping, iar federaţiile sportive naţionale implicate în procesul de pregătire şi supervizare a activităţii pentru sportul de înaltă performanţă să fie mult mai implicate şi mai profesioniste în abordarea problematicii antidoping”, a mai spus Mihai Covaliu.