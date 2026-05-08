Barcelona, gata de transferul lui Andrei Raţiu! Anunţul presei catalane

Presa catalană a anunţat că Deco (48 de ani), directorul sportiv al Barcelonei, a luat legătura cu agenţia care îl impresariază pe Andrei Raţiu (27 de ani), pentru a discuta despre un posibil transfer al jucătorului naţionalei la Barcelona.

Dezvăluirea a fost făcută de Sport, o publicaţie catalană. Despre un transfer al lui Raţiu la Barcelona s-a vorbit şi în precedentul mercato. Recent, presa din Spania a scris că Barcelona nu a renunţat la idee. Andrei Raţiu e cotat la 18 de milioane de euro de către transfermarkt.com. El are o clauză de reziliere de 25 de milioane de euro şi e de aşteptat ca Barcelona să fie nevoită să plătească aceşti bani. Cel mai probabil, Rayo nu va accepta să scadă nimic din clauza de reziliere, Raţiu fiind un jucător foarte important pentru formaţia spaniolă.

Andrei Raţiu, aproape de transferul carierei, la FC Barcelona!

Andrei Raţiu a obţinut calificarea în finala Conference League, joi seară, după ce echipa la care evoluează, Rayo, a învins-o şi în retur, cu 1-0, pe Strasbourg. Rayo s-a calificat în finală cu scorul general de 2-0, după ce o învinsese pe echipa franceză cu acelaşi scor şi în tur.

Andrei Raţiu a fost integralist la Rayo. El a avut o prestaţie solidă, fiind notat cu 7.3 de către flashscore.ro şi cu 7.4 de către sofascore.ro.

Raţiu a atins de 63 de ori mingea în meciul retur cu Strasbourg. El a creat o ocazie mare şi a dat două pase decisive. Jucătorul român a avut un procentaj bun al paselor reuşite, 87%, încercând 38 de pase şi reuşind 33. A câştigat 7 din cele 13 dueluri în care a fost implicat.