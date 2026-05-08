Surprizele lui Gică Hagi de pe lista preliminară a stranierilor la naţionala României

Gică Hagi a anunţat prima sa listă preliminară a stranierilor, de la venirea pe banca echipei naţionale a României. Tricolorii vor disputa două meciuri amicale în luna iunie, cu Georgia şi Ţara Galilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Partidele se vor disputa pe 2 şi 6 iunie. Naţionala va juca mai întâi în deplasare, cu Georgia, pe 2 iunie, de la ora 20:00 şi ulterior, pe 6 iunie, de la ora 20:45, pe stadionul Steaua, cu Ţara Galilor.

Ianis Stoica, Tony Strata şi Marius Corbu, pe lista lui Gică Hagi

Pe lista preliminară a stranierilor se află doi jucători care evoluează în Liga Portugal. Este vorba despre Ianis Stoica, jucător care evoluează la Estrela Amadora, şi Tony Strata, fotbalistul lui Guimaraes. Amândoi pot fi urmăriţi săptămânal în AntenaPLAY.

Tony Strata, care evoluează în Portugalia de la începutul acestui sezon, a marcat primul său gol la Guimaraes pe 25 aprilie, în victoria cu 2-0 contra lui Rio Ave. De cealaltă parte, Ianis Stoica a marcat şi el în ultimul meci disputat la Guimaraes, pe 2 mai, în deplasarea în care echipa sa a pierdut la Moreirense. Amândoi au evoluat în trecut la naţionala de tineret a României.

Un alt nume nou pentru naţionala de seniori a României este Marius Corbu, mijlocaşul de 24 de ani care evoluează în Ungaria, la Ferencvaros. El a ajuns în Ungaria în luna ianuarie, când Ferencvaros a plătit 1,5 milioane de euro pentru transferul său de la APOEL Nicosia. El a marcat primele sale goluri la formaţia maghiară luna trecută, când a înscris o dublă împotriva lui Debrecen. La fel ca Strata şi Stoica, Marius Corbu a evoluat şi el la naţionala U21.