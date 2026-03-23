Locul în care fiul lui Ion Ţiriac şi-a găsit consolarea, după despărţirea de Sorana Cîrstea

Fiul lui Ion Ţiriac s-a despărţit recent de Sorana Cîrstea, cu care a avut o relaţie timp de mai mulţi ani. La scurt timp după separarea de sportivă, Alexandru Ion Ţiriac a plecat într-o vacanţă.

Fiul magnatului român a ales ca destinaţie Japonia, ţară renumită pentru peisajele superbe oferite mai ales primăvara. Acesta s-a fotografiat într-un loc emblematic din capitala Tokyo.

Mai exact, Alexandru Ion Ţiriac s-a fotografiat lângă statuia lui Hachiko, situată în faţa gării Shibuya din capitala Japoniei. Monumentul a devenit celebru dată fiind povestea emoţionantă a câinelui, care şi-a aşteptat timp de nouă ani stăpânul, după moartea sa.

“Hachiko, în continuare mă aşteaptă, sub cireş”, este mesajul postat de Alexandru Ion Ţiriac pe contul său de Instagram, alături de o fotografie în care este surprins alături de statuia câinelui, în Japonia.

Cât a durat povestea de dragoste dintre Ion Ţiriac jr. şi Sorana Cîrstea

Ion Ţiriac jr. şi Sorana Cîrstea s-au cunoscut la Stejarii Country Club, unde locuiesc amândoi. Înainte, jucătoarea de tenis a avut o relație cu tenismenul columbian Santiago Giraldo, între anii 2014 și 2017. Relația dintre Ion Ţiriac jr. şi Sorana Cîrstea a rămas în mare parte privată, dar au existat câteva momente în care au împărtășit fericirea cu fanii.