Fiul lui Ion Ţiriac s-a despărţit recent de Sorana Cîrstea, cu care a avut o relaţie timp de mai mulţi ani. La scurt timp după separarea de sportivă, Alexandru Ion Ţiriac a plecat într-o vacanţă.
Fiul magnatului român a ales ca destinaţie Japonia, ţară renumită pentru peisajele superbe oferite mai ales primăvara. Acesta s-a fotografiat într-un loc emblematic din capitala Tokyo.
Locul în care fiul lui Ion Ţiriac şi-a găsit consolarea, după despărţirea de Sorana Cîrstea
Mai exact, Alexandru Ion Ţiriac s-a fotografiat lângă statuia lui Hachiko, situată în faţa gării Shibuya din capitala Japoniei. Monumentul a devenit celebru dată fiind povestea emoţionantă a câinelui, care şi-a aşteptat timp de nouă ani stăpânul, după moartea sa.
“Hachiko, în continuare mă aşteaptă, sub cireş”, este mesajul postat de Alexandru Ion Ţiriac pe contul său de Instagram, alături de o fotografie în care este surprins alături de statuia câinelui, în Japonia.
Cât a durat povestea de dragoste dintre Ion Ţiriac jr. şi Sorana Cîrstea
Ion Ţiriac jr. şi Sorana Cîrstea s-au cunoscut la Stejarii Country Club, unde locuiesc amândoi. Înainte, jucătoarea de tenis a avut o relație cu tenismenul columbian Santiago Giraldo, între anii 2014 și 2017. Relația dintre Ion Ţiriac jr. şi Sorana Cîrstea a rămas în mare parte privată, dar au existat câteva momente în care au împărtășit fericirea cu fanii.
De exemplu, cu ocazia aniversării lui Ion Ion Țiriac, jucătoarea de tenis i-a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, însoțit de o fotografie cu ei doi. Totodată, finalul lui 2025 i-a prins împreună, iar în toamnă, Sorana Cîrstea publica mai multe imagini cu Alexandru Țiriac pe rețelele de socializare.
Mai apoi, în decembrie, în pragul sărbătorilor, Sorana Cîrstea și Ion Țiriac Jr. au fost într-o vacanță împreună. Semne că despărţirea dintre cei doi s-a produs chiar în ianuarie, la început de 2026.
Între Sorana Cîrstea și Ion Ion Țiriac există o diferență de vârstă de aproximativ 13 ani.
