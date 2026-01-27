Lovitura de milioane de euro pe care au dat-o în străinătate patronii Dedeman, Dragoş şi Adrian Pavăl - Antena Sport

Patronii Dedeman, miliardarii români Dragoş şi Adrian Pavăl, au achiziţionat în Elveţia, în localitatea Flims, în care deţin şi un hotel de lux, o arenă de curling pe care o vor demola. Investiţia a fost de 4 milioane de franci elveţieni (circa 4.35 milioane de euro).

În localitatea Flims, Dragoş şi Adrian Pavăl deţin hotelul de lux Waldhaus Flims Wellness Resort & Spa, care se află în renovare, urmând să se redeschidă în următorul sezon de iarnă.

Potrivit economica.net, cumpărarea arenei de curling este esenţială pentru profitabilitatea hotelului pe care miliardarii români l-au cumpărat în Flims. Pe locul arenei de curling cei doi vor construi alte spaţii de cazare pentru turişti. Demolarea va începe după 2027.

Dragoş Pavăl are o avere estimată de Forbes la 2.2 miliarde de dolari, în timp ce fratele lui, Adrian, are o avere estimată la 1.5 miliarde de dolari.

Fraţii Pavăl sunt investitori la clubul din oraşul lor natal, FC Bacău. Nou-promovată în Liga a 2-a, FC Bacău ocupă locul 13 în clasament după 17 etape disputate, cu 23 de puncte. Bacăul e la 9 puncte de ultima poziţie care duce în play-off-ul Ligii a 2-a, ocupată în prezent de Reşiţa.