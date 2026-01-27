Lovitura de milioane de euro pe care au dat-o în străinătate patronii Dedeman, Dragoş şi Adrian Pavăl - Antena Sport

Închide meniul
Lovitura de milioane de euro pe care au dat-o în străinătate patronii Dedeman, Dragoş şi Adrian Pavăl

Home | Diverse | Lovitura de milioane de euro pe care au dat-o în străinătate patronii Dedeman, Dragoş şi Adrian Pavăl
Lovitura de milioane de euro pe care au dat-o în străinătate patronii Dedeman, Dragoş şi Adrian Pavăl

Bogdan Stănescu Publicat: 27 ianuarie 2026, 17:11

Lovitura de milioane de euro pe care au dat-o în străinătate patronii Dedeman, Dragoş şi Adrian Pavăl
Proprietarii Dedeman, Dragoş şi Adrian Pavăl

Patronii Dedeman, miliardarii români Dragoş şi Adrian Pavăl, au achiziţionat în Elveţia, în localitatea Flims, în care deţin şi un hotel de lux, o arenă de curling pe care o vor demola. Investiţia a fost de 4 milioane de franci elveţieni (circa 4.35 milioane de euro).

În localitatea Flims, Dragoş şi Adrian Pavăl deţin hotelul de lux Waldhaus Flims Wellness Resort & Spa, care se află în renovare, urmând să se redeschidă în următorul sezon de iarnă.

Patronii Dedeman au cumpărat o arenă de curling din Elveţia, pe care o vor demola

Potrivit economica.net, cumpărarea arenei de curling este esenţială pentru profitabilitatea hotelului pe care miliardarii români l-au cumpărat în Flims. Pe locul arenei de curling cei doi vor construi alte spaţii de cazare pentru turişti. Demolarea va începe după 2027.

Dragoş Pavăl are o avere estimată de Forbes la 2.2 miliarde de dolari, în timp ce fratele lui, Adrian, are o avere estimată la 1.5 miliarde de dolari.

Fraţii Pavăl sunt investitori la clubul din oraşul lor natal, FC Bacău. Nou-promovată în Liga a 2-a, FC Bacău ocupă locul 13 în clasament după 17 etape disputate, cu 23 de puncte. Bacăul e la 9 puncte de ultima poziţie care duce în play-off-ul Ligii a 2-a, ocupată în prezent de Reşiţa.

Gigi Becali se teme de concurenţa cu fraţii Pavăl

Patronul FCSB-ului, Gigi Becali, e de părere că fraţii Pavăl vor fi competitori puternici pentru echipele mari din Liga 1 odată ce FC Bacău va promova în prima ligă. Becali sublinia că nu crede în varianta unei implicări a fraţilor Pavăl alături de Dan Şucu la Genoa.

E posibil, se cunosc, au același business, fac același lucru. Din ce știu eu despre frații Pavăl, nu cred că ar fi pus pe altcineva în față. Au bani mulți oamenii ăia. Dacă dădeau 40 milioane de euro, nici nu contau. Nu știu câți bani au, dar știu că au o afacere care costă aproape 3 miliarde.

Un om care are atâția bani nu îl pune pe altul în față. Interfață intră cineva care are bani, nu îi poate justifica, nu vrea sau are probleme. Sunt 7 frați, de ce să îl pună pe Șucu să se ocupe?

Criminalul de 13 ani din Timiş, ascuns de familie. Situaţie fără precedent după omorul din CeneiCriminalul de 13 ani din Timiş, ascuns de familie. Situaţie fără precedent după omorul din Cenei
Nu cred, sunt oameni care iau lucrurile frumos. Au luat Bacăul, au făcut academie, au luat-o din C. Ei sunt acolo moldoveni, la Bacăul lor. O iau ușor-ușor și probabil o să întărească Bacăul. Peste 2-3 ani, când promovează, cred că vom vedea o echipă puternică la Bacău”, declara Gigi Becali pentru gsp.ro.

