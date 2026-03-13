Milionarul celebru care şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a acesteia, aproape de o schimbare radicală!

Antena Sport Publicat: 13 martie 2026, 16:27

Lachie Neale şi soţia cu care se află în divorţ, Jules / Instagram Lachie Neale

Lachie Neale (32 de ani), celebrul jucător de fotbal australian care şi-a înşelat soţia, pe Jules, cu cea mai bună prietenă a acesteia, Tess Crosley, ar putea pleca de la Brisbane Lions, cu care a cucerit două titluri, a susţinut jurnalistul Cal Twomey, specializat în domeniu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Neale îşi va încheia contractul cu Brisbane Lions la finalul sezonului. West Coast şi Fremantle şi-ar fi arătat deja interesul pentru vedeta lui Brisbane Lions. Neale a evoluat în trecut la Fremantle.

Potrivit lui Cal Twomey, Adelaide Crows și St Kilda Saints ar fi şi ele pe urmele lui Lachie Neale. (IMAGINI CU LACHIE NEALE, SOŢIA ŞI AMANTA LUI, ÎN GALERIA FOTO)

Brisbane și-a dat binecuvântarea pentru ca acesta să caute (n.r: o altă echipă), având în vedere situația sa familială”, a declarat Twomey în podcastul Gettable, potrivit dailymail.co.uk.

Toată lumea se uită la Fremantle și West Coast ca la opțiuni – sunt evidente… dar vrea să-și termine cariera la un club aflat în construcţie sau la un club care continuă să lupte pentru titluri? Cred că și alte cluburi vor încerca să se implice în această conversație dacă se prelungește. Deci, nu mă uit doar la WA, mă uit la Adelaide, mă uit la St Kilda”, a mai spus Twomey.

Reclamă
Reclamă

Ce avere are Lachie Neale

Dublu campion cu Brisbane Lions, Lachie Neale a anunţat că renunţă la postul de căpitan al echipei după ce s-a aflat că şi-a înşelat soţia cu prietena acesteia.

Averea lui Lachie Neale este estimată la 5-7 milioane de dolari australieni (3-5 milioane de dolari americani).

Scandalul a izbucnit după ce Lachie Neale a fost surprins de mai multe ori în compania lui Tess Crossley. Lachie Neale a confirmat, la începutul anului, despărţirea de soţia lui, cerându-şi scuze pentru că şi-a dezamăgit familia. Lachie Neale are doi copii cu Jules, o fată şi un băiat.

Reclamă

Lachie Neale şi Jules, cu care se află în divorţ, şi-au vândut deja locuinţa, la licitaţie, cu 3.2 milioane de dolari. Cumpăraseră casa în iulie 2022, pentru 2,43 milioane de dolari, înregistrând un profit de aproape 800.000 de dolari după vânzarea locuinţei.

Deși nu voi intra în detalii, pot spune că mi-am dezamăgit familia și îmi cer scuze pentru acțiunile mele care i-au rănit pe cei apropiați. Pentru asta, îmi pare profund rău”, a transmis Lachie Neale.

Jules transmitea ferm că nu mai era loc de împăcare, confirmând şi ea că s-a despărţit de Lachie. „Vreau să fie clar că nu încerc să salvez nimic. Am fost trădată în cel mai incredibil mod. Tot ce pot face acum este să-mi vindec rănile și să fac ce este mai bine pentru copiii mei”, a fost mesajul ei.

Reclamă
Loading ... Loading ...
