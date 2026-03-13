Milionarul celebru care şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a acesteia, aproape de o schimbare radicală!

Lachie Neale şi soţia cu care se află în divorţ, Jules / Instagram Lachie Neale

Lachie Neale (32 de ani), celebrul jucător de fotbal australian care şi-a înşelat soţia, pe Jules, cu cea mai bună prietenă a acesteia, Tess Crosley, ar putea pleca de la Brisbane Lions, cu care a cucerit două titluri, a susţinut jurnalistul Cal Twomey, specializat în domeniu.

Neale îşi va încheia contractul cu Brisbane Lions la finalul sezonului. West Coast şi Fremantle şi-ar fi arătat deja interesul pentru vedeta lui Brisbane Lions. Neale a evoluat în trecut la Fremantle.

Lachie Neale ar putea părăsi echipa cu care a cucerit două titluri

Potrivit lui Cal Twomey, Adelaide Crows și St Kilda Saints ar fi şi ele pe urmele lui Lachie Neale. (IMAGINI CU LACHIE NEALE, SOŢIA ŞI AMANTA LUI, ÎN GALERIA FOTO)

„Brisbane și-a dat binecuvântarea pentru ca acesta să caute (n.r: o altă echipă), având în vedere situația sa familială”, a declarat Twomey în podcastul Gettable, potrivit dailymail.co.uk.

„Toată lumea se uită la Fremantle și West Coast ca la opțiuni – sunt evidente… dar vrea să-și termine cariera la un club aflat în construcţie sau la un club care continuă să lupte pentru titluri? Cred că și alte cluburi vor încerca să se implice în această conversație dacă se prelungește. Deci, nu mă uit doar la WA, mă uit la Adelaide, mă uit la St Kilda”, a mai spus Twomey.