Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cât poate valora casa lui Cosmin Olăroiu din Dubai! Antrenorul român, avere de 200 de milioane de euro - Antena Sport

Home | Diverse | Cât poate valora casa lui Cosmin Olăroiu din Dubai! Antrenorul român, avere de 200 de milioane de euro
Foto

Cât poate valora casa lui Cosmin Olăroiu din Dubai! Antrenorul român, avere de 200 de milioane de euro

Antena Sport Publicat: 11 martie 2026, 19:12

Comentarii
Cât poate valora casa lui Cosmin Olăroiu din Dubai! Antrenorul român, avere de 200 de milioane de euro
galerie foto Galerie (27)

Cosmin Olaroiu / Hepta

Dumitru Dragomir (79 de ani) a susţinut că selecţionerul român al Emiratelor, Cosmin Olăroiu (56 de ani) ar avea o casă care valorează circa 20 de milioane de dolari în Dubai.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Olăroiu a ratat şansa de a duce Emiratele Arabe Unite la Mondial, dar a rămas pe banca acestei naţionale.

Dumitru Dragomir a susţinut că Olăroiu are o casă de 20 de milioane de dolari în Dubai

În cariera lui, în care a adunat numeroase trofee, Olăroiu le-a pregătit, printre altele, pe FC Naţional, FCSB, Poli Timişoara, Al-Hilal, Al-Sadd, Al Ain, naţionala Arabiei Saudite sau Sharjah.

“Oli e cel mai tare antrenor (n.r: român). Păi dacă are cel mai tare preţ. Asta e şmecheria adevărată. Să fii antrenorul Emiratelor. Când intri în Emirate, ţi se taie respiraţia, crezi că nu eşti pe pământ.

Oli e de o viaţă acolo. Fiu-meu a fost la el acasă. Are o casă… O casă de 20 de milioane. Mi-a zis fiu-meu că face casa lui uşor peste 15 milioane de euro. Îţi dai seama. Unde? În Dubai. A făcut atâtea afaceri. 2-300 de milioane are”, a declarat Dumitru Dragomir pentru fanatik.ro.

Reclamă
Reclamă

Cosmin Olăroiu şi-a investit banii din fotbal în afaceri imobiliare şi în restaurante. Mirel Rădoi (44 de ani), care e un apropiat al lui Olăroiu, a dezvăluit că a discutat cu acesta înainte de a reveni la FCSB. De altfel, Olăroiu a revenit şi el pentru o scurtă perioadă la echipa lui Becali în 2011, cucerind Cupa României, după care a plecat.

“(n.r.: Ați vorbit cu Cosmin Olăroiu înainte de a lua decizia?) Da, dar nu a contat dacă să vin sau nu. Sunt și alte situații care se întâmplă în Dubai. Nu am vorbit doar despre fotbal”, a spus Mirel Rădoi în conferinţa de prezentare la FCSB.

Filmul tragediei de la baza Borcea. Octavian a murit salvând un maidanez. Se căsătorise anul trecutFilmul tragediei de la baza Borcea. Octavian a murit salvând un maidanez. Se căsătorise anul trecut
Reclamă
Cosmin Olăroiu
Cosmin Olăroiu
Cosmin Olăroiu
Cosmin Olăroiu
+(27)
 Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va duce Mirel Rădoi pe FCSB în Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
6 români, în topul celor mai bogați oameni ai lumii potrivit Forbes
Observator
6 români, în topul celor mai bogați oameni ai lumii potrivit Forbes
Ia CFR Cluj licenţa?! Iuliu Mureşan a dat ultimele detalii despre situaţia financiară: „Suntem monitorizaţi de UEFA!” 
Fanatik.ro
Ia CFR Cluj licenţa?! Iuliu Mureşan a dat ultimele detalii despre situaţia financiară: „Suntem monitorizaţi de UEFA!” 
18:29
Mircea Lucescu a decis! Echipa de play-off de la care nu va convoca jucători pentru barajul Turcia – România: “Nu ne supărăm”
18:28
Rapid vrea să transfere atacantul momentului din Liga 1! Şi FCSB s-a interesat de el
18:22
VideoGrand Prix, ediţia 39 | Antal Putinică şi Cătălin Ghigea au analizat prima cursă de Formula 1 a sezonului
18:22
Gică Popescu ştie cine îl poate învinge pe Răzvan Burleanu în lupta pentru şefia FRF: “Unul singur”
18:03
Apelul lui Iuliu Mureşan către cei la U Cluj, după scandalul uriaş de la ultimul meci dintre cele două rivale!
17:52
FotoPrimul mesaj al lui Cristiano Ronaldo despre noul său club, care a explodat: e printre cele mai urmărite din țară
Vezi toate știrile
1 UPDATEÎncă o plecare de la FCSB, după venirea lui Mirel Rădoi. Thomas Neubert şi-a reziliat contractul 2 Cutremur la Dinamo. Zeljko Kopic ar fi anunţat jucătorii că pleacă 3 Surpriză uriaşă! S-a aflat numele echipei cu care Mirel Rădoi ar fi bătut palma 4 S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mirel Rădoi a luat o decizie care l-a deranjat 5 Ce fost jucător de la Rapid a adus Mirel Rădoi la FCSB. A dat echipa în judecată, după şapte sezoane bifate în Giuleşti 6 Primul nume care sare din schemă la FCSB după venirea lui Mirel Rădoi. Anunţul făcut de Mihai Stoica
Citește și