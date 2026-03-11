Cât poate valora casa lui Cosmin Olăroiu din Dubai! Antrenorul român, avere de 200 de milioane de euro - Antena Sport

Dumitru Dragomir (79 de ani) a susţinut că selecţionerul român al Emiratelor, Cosmin Olăroiu (56 de ani) ar avea o casă care valorează circa 20 de milioane de dolari în Dubai.
Olăroiu a ratat şansa de a duce Emiratele Arabe Unite la Mondial, dar a rămas pe banca acestei naţionale.
Dumitru Dragomir a susţinut că Olăroiu are o casă de 20 de milioane de dolari în Dubai
În cariera lui, în care a adunat numeroase trofee, Olăroiu le-a pregătit, printre altele, pe FC Naţional, FCSB, Poli Timişoara, Al-Hilal, Al-Sadd, Al Ain, naţionala Arabiei Saudite sau Sharjah.
“Oli e cel mai tare antrenor (n.r: român). Păi dacă are cel mai tare preţ. Asta e şmecheria adevărată. Să fii antrenorul Emiratelor. Când intri în Emirate, ţi se taie respiraţia, crezi că nu eşti pe pământ.
Oli e de o viaţă acolo. Fiu-meu a fost la el acasă. Are o casă… O casă de 20 de milioane. Mi-a zis fiu-meu că face casa lui uşor peste 15 milioane de euro. Îţi dai seama. Unde? În Dubai. A făcut atâtea afaceri. 2-300 de milioane are”, a declarat Dumitru Dragomir pentru fanatik.ro.
Cosmin Olăroiu şi-a investit banii din fotbal în afaceri imobiliare şi în restaurante. Mirel Rădoi (44 de ani), care e un apropiat al lui Olăroiu, a dezvăluit că a discutat cu acesta înainte de a reveni la FCSB. De altfel, Olăroiu a revenit şi el pentru o scurtă perioadă la echipa lui Becali în 2011, cucerind Cupa României, după care a plecat.
“(n.r.: Ați vorbit cu Cosmin Olăroiu înainte de a lua decizia?) Da, dar nu a contat dacă să vin sau nu. Sunt și alte situații care se întâmplă în Dubai. Nu am vorbit doar despre fotbal”, a spus Mirel Rădoi în conferinţa de prezentare la FCSB.
