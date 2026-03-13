(P) Dr. Felix Hair Implant și tehnica Q-FUE: ce presupune și de ce este aleasă de sportivii de performanță

Pregătirea pentru procedură

Zona donatoare (de regulă ceafa) este rasă și se aplică anestezie locală. Pacientul este conștient pe tot parcursul intervenției și nu simte durere.

Extragerea grefelor

Medicul recoltează manual grefe de păr din zona donatoare. Fiecare grefă conține 1-5 fire de păr. La Dr. Felix Hair Implant întreaga procedură este realizată exclusiv de medici ultraspecializați.

Implantarea grefelor

Grefele sunt implantate una câte una în zonele cu calviție, respectând direcția naturală de creștere a părului (la un unghi între 10-45 de grade) pentru un rezultat cât mai natural.

Îngrijirea după procedură

Pacientul pleacă acasă în aceeași zi. Medicul oferă instrucțiuni clare pentru primele zile: cum să doarmă, cum să se spele pe cap și ce să evite.

Cât durează recuperarea și când apar rezultatele tehnicii Q-FUE?

Primele zile: scalp ușor sensibil, cu mici cruste în zonă care dispar în 7-10 zile.

Prima lună: firele implantate cad temporar – este parte din ciclul de regenerare.

3-6 luni: firele noi încep să crească vizibil.

12 luni: rezultatul final – păr natural, permanent, fără întreținere specială.

otive pentru care sportivii aleg Clinica Dr. Felix Hair Implant

Pentru că la clinica Dr. Felix Hair Implant, tehnica Q-FUE este realizată exclusiv manual de medici ultraspecializați, nu de tehnicieni. Din 2009, au tratat peste 10.000 de pacienți (printre care multe personalități cunoscute). Rezultatele obținute vorbesc de la sine.

Ce spun pacienții:

„Toată viața am fost un lider pe terenul de fotbal și toți adversarii mi-au stat la picioare. Nu am crezut o clipă că dispariția podoabei capilare mă poate afecta așa mult. Faptul că mi-am recuperat aspectul de odinioară prin implantul la Clinica Dr. Felix a fost cea mai bună decizie din ultimii ani. Vă recomand cu inima deschisă clinica domnului doctor Felix.” – sursă .

Întrebări frecvente:

1: Cât costă implantul de păr Q-FUE?

Se stabilește după prima consultație. Prețul e dictat de numărul de grefe necesare.

2: Părul implantat arată natural?

Da. Tehnica Q-FUE include implantarea grefelor la un unghi de creștere naturală.

3: Implantul de păr doare?

Nu. Procedura se realizează sub anestezie locală.

Mini-rezumat

Calviția nu este doar o schimbare fizică. Tehnica Q-FUE oferă rezultate permanente, aspect natural și recuperare rapidă, realizată exclusiv manual de medici specializați.

