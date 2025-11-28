Au început cu un butic de 16 mp şi acum investesc milioane într-o afacere! Fac fericiţi sute de mii de români - Antena Sport

Povestea fraţilor Pavăl este într-adevăr una de film! Porniţi dintr-o familie modestă din Suceava, Dragoş (59 de ani) şi Adrian (56 de ani) au ajuns printre singurii miliardari români, având averi de 2 miliarde, respectiv 1.3 miliarde de euro. De ceva vreme, au ales să investească milioane de euro în echipa de fotbal FC Bacău, un lucru care îi va face fericiţi pe cei 250.000 de locuitori ai oraşului.
Pentru ca ei să ajungă să aibă studii superioare, ceilalţi şase fraţi au făcut sacrificii, care însă sunt acum răsplătite cu vârf şi îndesat de Dragoş şi Adrian, care i-au angajat în firma lor.
Povestea de succes a fraţilor Pavăl
După ce au terminat Facultatea de Matematică din Iaşi, cei doi au ales să deschidă un butic de 16 metri pătraţi, la începutul anilor 90, prin care câştigau mult mai mulţi bani decât din jobul de informatician.
“Am înfiinţat o firmă şi am închiriat un spaţiu de 16 metri pătraţi, pe care l-am amenajat noi. Am angajat o vânzătoare, am improvizat nişte tejghele din lemn şi din sticlă şi am început să vindem. Câştigam într-o lună zece salarii pe care le luam la întreprinderea de stat ca informatician. Mergeam în Bucureşti, era un centru comercial numit «Massa», şi căram de acolo cu Dacia socrilor mei diverse produse.
Gumă de mestecat, unghiere, tot felul de mărunţişuri. Era o mare penurie de produse şi, fiind vorba de nişte mărunţişuri care, pe atunci, erau foarte căutate. Şi încă din prima lună de activitate am fost informatizaţi. Am cumpărat un calculator şi ţineam gestiunea pe el. Aşa am învăţat ce înseamnă să administrezi o afacere şi cât de important e fiecare detaliu”, spunea Dragoş Pavăl, în 2012, pentru adevarul.ro.
Dedeman s-a născut dintr-un amestec de improvizaţii şi logică matematică şi acum este una dintre marile firme ale României.
„Îmi pregătisem nişte denumiri, dar erau deja luate. Cei de la registru mi-au spus să mă gândesc repede la ceva, să-mi pun numele, orice. Nu prea îmi plăcea treaba asta cu numele, dar stând acolo, la coadă, am încercat să compun ceva. Eu – Dragoş, soţia – Denise, fratele meu – Adrian. De-de-an. Nu suna bine. M-am gândit la soacră-mea, Margareta, şi am mai pus şi un M. Aşa a ieşit Dedeman. O vreme mi s-a părut un nume nepotrivit, umblam cu facturile mâzgălite pentru că producătorii cu care lucram îl stâlceau în toate felurile. Mă şi gândeam, «domnule, n-am fost în stare să aleg şi eu un nume ca lumea». Peste ani, mi-am dat seama că e un nume potrivit pentru profilul nostru. Sună bine, nemţeşte, aşa…”, mai spunea Dragoş Pavăl.
Fraţii Pavăl au investit şi în fotbal, la FC Bacău
Fraţii Pavăl s-au implicat financiar şi în echipa de fotbal FC Bacău, care e din oraşul lor natal. Sezonul trecut FC Bacău a promovat în liga a 2-a, dar în acest sezon rezultatele întârzie să apară.
Gigi Becali recunoştea că se teme de fraţii Pavăl în fotbal, având în vedere puterea financiară a acestora. În condiţiile în care se vehicula atunci o posibilă implicare a fraţilor Pavăl alături de Dan Şucu la Genoa, Becali spunea că nu crede în această variantă.
“Au luat Bacăul, au făcut academie, au luat-o din C. Ei sunt acolo moldoveni, la Bacăul lor. O iau ușor-ușor și probabil o să întărească Bacăul. Peste 2-3 ani, când promovează, cred că vom vedea o echipă puternică la Bacău”, declara Gigi Becali pentru gsp.ro.
