Au început cu un butic de 16 mp şi acum investesc milioane într-o afacere! Fac fericiţi sute de mii de români - Antena Sport

Povestea fraţilor Pavăl este într-adevăr una de film! Porniţi dintr-o familie modestă din Suceava, Dragoş (59 de ani) şi Adrian (56 de ani) au ajuns printre singurii miliardari români, având averi de 2 miliarde, respectiv 1.3 miliarde de euro. De ceva vreme, au ales să investească milioane de euro în echipa de fotbal FC Bacău, un lucru care îi va face fericiţi pe cei 250.000 de locuitori ai oraşului.

Pentru ca ei să ajungă să aibă studii superioare, ceilalţi şase fraţi au făcut sacrificii, care însă sunt acum răsplătite cu vârf şi îndesat de Dragoş şi Adrian, care i-au angajat în firma lor.

Povestea de succes a fraţilor Pavăl

După ce au terminat Facultatea de Matematică din Iaşi, cei doi au ales să deschidă un butic de 16 metri pătraţi, la începutul anilor 90, prin care câştigau mult mai mulţi bani decât din jobul de informatician.

“Am înfiinţat o firmă şi am închiriat un spaţiu de 16 metri pătraţi, pe care l-am amenajat noi. Am angajat o vânzătoare, am improvizat nişte tejghele din lemn şi din sticlă şi am început să vindem. Câştigam într-o lună zece salarii pe care le luam la întreprinderea de stat ca informatician. Mergeam în Bucureşti, era un centru comercial numit «Massa», şi căram de acolo cu Dacia socrilor mei diverse produse.

Gumă de mestecat, unghiere, tot felul de mărunţişuri. Era o mare penurie de produse şi, fiind vorba de nişte mărunţişuri care, pe atunci, erau foarte căutate. Şi încă din prima lună de activitate am fost informatizaţi. Am cumpărat un calculator şi ţineam gestiunea pe el. Aşa am învăţat ce înseamnă să administrezi o afacere şi cât de important e fiecare detaliu”, spunea Dragoş Pavăl, în 2012, pentru adevarul.ro.