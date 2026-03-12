A fost cel mai bogat român, dar şi-a risipit averea fabuloasă. Cine e femeia care “l-a curăţat” de bani

A fost cel mai bogat român, dar şi-a risipit o avere fabuloasă. Ioan Niculae a pierdut sume uriaşe de bani, după relaţia cu Nicoleta, fosta lui soţie.
Ioan Niculae era între 2012 şi 2013 cel mai bogat român, cu o avere estimată la suma de 1,2 miliarde de euro. Acesta a avut un adevărat imperiu financiar, fiind şi acţionar majoritar la Astra, fosta campioană a României, din 2016.
Ioan Niculae a fost cel mai bogat român, dar şi-a risipit averea fabuloasă
Ioan Niculae a fost condamnat la cinci ani de închisoare în 2021, în dosarul “Integraro” pentru corupţie, însă a fost eliberat după 15 luni. Dumitru Dragomir a dezvăluit că pe perioada detenţiei, fostul patron de la Astra a rămas fără o mare parte din avere, risipită de cea care i-a fost amantă, şi ulterior i-a devenit soţie.
“L-au curățat cât a stat în pușcărie, amanta lui i-a vândut pământul unuia de la Bacău cu care e acum. L-a tras puternic pe Niculae, pentru că are copil cu ea. Nu i-a vândut doar pământurile, i-a vândut și acțiuni. Nu i-a vândut tot, a vândut ce a putut”, a declarat Dumitru Dragomir, conform fanatik.ro.
Ioan Niculae a divorţat în mare secret de Nicoleta, cea de-a doua soţie, notează cancan.ro. Despre aceasta s-a zvonit că a fost cea care l-a determinat pe omul de afaceri să divorţeze de prima soţie, după o căsnicie de 30 de ani.
Dumitru Dragomir s-a declarat convins însă că nici în prezent, Ioan Niculae nu duce lipsă de bani, ţinând cont de afacerile fabuloase pe care le are.
“Lui Niculae de la Astra îi merge bine de tot. A pierdut din avere, da. L-au închis pe nedrept ca să-i ia averea. Când ești proprietarul a 2-3 combinate chimice… Inoxul din combinatele pe care le are, dacă le taie și le vinde acum ia peste 3 miliarde de euro. Ia 5, dar eu am zis numai 3. Are o minte cât Casa Poporului”, a mai spus Dumitru Dragomir.
