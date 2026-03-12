A fost cel mai bogat român, dar şi-a risipit averea fabuloasă. Cine e femeia care “l-a curăţat” de bani

A fost cel mai bogat român, dar şi-a risipit o avere fabuloasă. Ioan Niculae a pierdut sume uriaşe de bani, după relaţia cu Nicoleta, fosta lui soţie.

Ioan Niculae era între 2012 şi 2013 cel mai bogat român, cu o avere estimată la suma de 1,2 miliarde de euro. Acesta a avut un adevărat imperiu financiar, fiind şi acţionar majoritar la Astra, fosta campioană a României, din 2016.

Ioan Niculae a fost condamnat la cinci ani de închisoare în 2021, în dosarul “Integraro” pentru corupţie, însă a fost eliberat după 15 luni. Dumitru Dragomir a dezvăluit că pe perioada detenţiei, fostul patron de la Astra a rămas fără o mare parte din avere, risipită de cea care i-a fost amantă, şi ulterior i-a devenit soţie.

“L-au curățat cât a stat în pușcărie, amanta lui i-a vândut pământul unuia de la Bacău cu care e acum. L-a tras puternic pe Niculae, pentru că are copil cu ea. Nu i-a vândut doar pământurile, i-a vândut și acțiuni. Nu i-a vândut tot, a vândut ce a putut”, a declarat Dumitru Dragomir, conform fanatik.ro.

Ioan Niculae a divorţat în mare secret de Nicoleta, cea de-a doua soţie, notează cancan.ro. Despre aceasta s-a zvonit că a fost cea care l-a determinat pe omul de afaceri să divorţeze de prima soţie, după o căsnicie de 30 de ani.