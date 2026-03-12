Home | Diverse | A fost cel mai bogat român, dar şi-a risipit averea fabuloasă. Cine e femeia care “l-a curăţat” de bani

A fost cel mai bogat român, dar şi-a risipit averea fabuloasă. Cine e femeia care “l-a curăţat” de bani

Publicat: 12 martie 2026, 13:43

Comentarii
A fost cel mai bogat român, dar şi-a risipit averea fabuloasă. Cine e femeia care l-a curăţat de bani

Ioan Niculae/ Hepta

A fost cel mai bogat român, dar şi-a risipit o avere fabuloasă. Ioan Niculae a pierdut sume uriaşe de bani, după relaţia cu Nicoleta, fosta lui soţie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ioan Niculae era între 2012 şi 2013 cel mai bogat român, cu o avere estimată la suma de 1,2 miliarde de euro. Acesta a avut un adevărat imperiu financiar, fiind şi acţionar majoritar la Astra, fosta campioană a României, din 2016.

Ioan Niculae a fost cel mai bogat român, dar şi-a risipit averea fabuloasă

Ioan Niculae a fost condamnat la cinci ani de închisoare în 2021, în dosarul “Integraro” pentru corupţie, însă a fost eliberat după 15 luni. Dumitru Dragomir a dezvăluit că pe perioada detenţiei, fostul patron de la Astra a rămas fără o mare parte din avere, risipită de cea care i-a fost amantă, şi ulterior i-a devenit soţie.

“L-au curățat cât a stat în pușcărie, amanta lui i-a vândut pământul unuia de la Bacău cu care e acum. L-a tras puternic pe Niculae, pentru că are copil cu ea. Nu i-a vândut doar pământurile, i-a vândut și acțiuni. Nu i-a vândut tot, a vândut ce a putut”, a declarat Dumitru Dragomir, conform fanatik.ro.

Ioan Niculae a divorţat în mare secret de Nicoleta, cea de-a doua soţie, notează cancan.ro. Despre aceasta s-a zvonit că a fost cea care l-a determinat pe omul de afaceri să divorţeze de prima soţie, după o căsnicie de 30 de ani.

Reclamă
Reclamă

Dumitru Dragomir s-a declarat convins însă că nici în prezent, Ioan Niculae nu duce lipsă de bani, ţinând cont de afacerile fabuloase pe care le are.

“Lui Niculae de la Astra îi merge bine de tot. A pierdut din avere, da. L-au închis pe nedrept ca să-i ia averea. Când ești proprietarul a 2-3 combinate chimice… Inoxul din combinatele pe care le are, dacă le taie și le vinde acum ia peste 3 miliarde de euro. Ia 5, dar eu am zis numai 3. Are o minte cât Casa Poporului”, a mai spus Dumitru Dragomir.

Volodimir Zelenski, la Bucureşti. Ce s-a întâmplat pe aeroportul Otopeni fix în momentul aterizării acestuiaVolodimir Zelenski, la Bucureşti. Ce s-a întâmplat pe aeroportul Otopeni fix în momentul aterizării acestuia
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Bodo/Glimt în această ediţie a Ligii Campionilor?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Alimentul care costă din ce în ce mai mult: un kilogram valorează cât două de carne
Observator
Alimentul care costă din ce în ce mai mult: un kilogram valorează cât două de carne
Mirel Rădoi a pierdut un trofeu la debutul pentru FCSB. De ce trebuie să aibă emoții Gigi Becali
Fanatik.ro
Mirel Rădoi a pierdut un trofeu la debutul pentru FCSB. De ce trebuie să aibă emoții Gigi Becali
17:10

Filipe Coelho a auzit ce a spus Mirel Rădoi despre el și nu s-a ferit să dea replica: “Al meu? Nu”
17:05

Finalissima 2026 | Spania – Argentina se joacă în Europa! Lamine Yamal şi Lionel Messi vor lupta pentru trofeu pe Bernabeu
16:48

Mircea Lucescu a luat o decizie importantă! Cine va fi rezerva lui Nicușor Bancu la barajul României cu Turcia
16:42

EXCLUSIVIoan Andone nu se teme înainte de Turcia – România! Ce trebuie să facă tricolorii în faţa vedetei lui Real: “Putem să-l anihilăm”
16:08

Ce transfer ratează Gigi Becali la FCSB: “E netransferabil”
16:06

Florin Prunea, semn de întrebare după venirea lui Mirel Rădoi la FCSB: “Asta mă miră pe mine”
Vezi toate știrile
1 S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului” 2 Gică Popescu ştie cine îl poate învinge pe Răzvan Burleanu în lupta pentru şefia FRF: “Unul singur” 3 Ce fost jucător de la Rapid a adus Mirel Rădoi la FCSB. A dat echipa în judecată, după şapte sezoane bifate în Giuleşti 4 Liber la FCSB! Ce anunţ face Iuliu Mureșan despre transferul lui Matei Ilie 5 Rapid vrea să transfere atacantul momentului din Liga 1! Şi FCSB s-a interesat de el 6 Gigi Becali a rostit trei nume: Băluță, Cicâldău şi Macalou! “Am făcut ce am vrut eu…”
Citește și
Cele mai citite
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”