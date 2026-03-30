Lovitura de milioane de euro pe care o poate da românul celebru care deţine cel mai tare restaurant din Dubai!

Cosmin Olăroiu, alături de Gigi Becali şi Teia Sponte, la un meci

Cosmin Olăroiu (56 de ani) este dorit iar în campionatul chinez. Olăroiu, care a mai antrenat-o în China pe Jiangsu Suning, în perioada 2018-2021, a stârnit interesul lui Shandong Taishan, formaţie aflată pe locul 10 în prima ligă chineză.

Shandong Taishan a fost învinsă cu 4-0 în ultimul meci din campionat de echipa românilor Andrei Burcă (32 de ani) și Alexandru Ioniță II (31 de ani).

Cosmin Olăroiu, tentat cu milioane de euro de chinezi

Chinezii au anunţat că Shandong Taishan e dispusă să îi ofere mai multe milioane de euro lui Olăroiu pentru a prelua echipa. Rămâne de văzut dacă “Oli” va fi convins să renunţe la naţionala Emiratelor Arabe Unite. Olăroiu ar avea un salariu anual de 6 milioane de dolari la naţionala Emiratelor Arabe Unite.

„Etapa a patra din Superliga Chineză nu a început încă! Shandong Taishan va primi întăriri mult așteptate, una după alta, iar așteptările sunt mari.

În această partidă, defensiva echipei din Shandong a comis erori repetate, speculate imediat de adversari, rezultatul final fiind o înfrângere cu 0-4. Acest meci a pus pentru prima dată sub semnul întrebării capacitatea de gestionare a lui Han Peng, antrenorul echipei.