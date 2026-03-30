Lovitura de milioane de euro pe care o poate da românul celebru care deţine cel mai tare restaurant din Dubai!

Antena Sport Publicat: 30 martie 2026, 17:17

Cosmin Olăroiu, alături de Gigi Becali şi Teia Sponte, la un meci / Hepta

Cosmin Olăroiu (56 de ani) este dorit iar în campionatul chinez. Olăroiu, care a mai antrenat-o în China pe Jiangsu Suning, în perioada 2018-2021, a stârnit interesul lui Shandong Taishan, formaţie aflată pe locul 10 în prima ligă chineză.

Shandong Taishan a fost învinsă cu 4-0 în ultimul meci din campionat de echipa românilor Andrei Burcă (32 de ani) și Alexandru Ioniță II (31 de ani).

Cosmin Olăroiu, tentat cu milioane de euro de chinezi

Chinezii au anunţat că Shandong Taishan e dispusă să îi ofere mai multe milioane de euro lui Olăroiu pentru a prelua echipa. Rămâne de văzut dacă “Oli” va fi convins să renunţe la naţionala Emiratelor Arabe Unite. Olăroiu ar avea un salariu anual de 6 milioane de dolari la naţionala Emiratelor Arabe Unite.

Etapa a patra din Superliga Chineză nu a început încă! Shandong Taishan va primi întăriri mult așteptate, una după alta, iar așteptările sunt mari.

În această partidă, defensiva echipei din Shandong a comis erori repetate, speculate imediat de adversari, rezultatul final fiind o înfrângere cu 0-4. Acest meci a pus pentru prima dată sub semnul întrebării capacitatea de gestionare a lui Han Peng, antrenorul echipei.

Au apărut chiar zvonuri în mediul online conform cărora Taishan i-ar fi pregătit deja un contract cu un salariu anual de ordinul milioanelor pentru a-l numi pe Cosmin Olăroiu!”, a scris presa chineză.

Olăroiu e co-proprietar al celui mai tare restaurant din Dubai şi are o avere de 200 de milioane de euro, susţine Dumitru Dragomir

Dumitru Dragomir (79 de ani) dezvăluia că fiul lui, Bogdan, a fost acasă la Olăroiu. Potrivit lui Dragomir, Olăroiu ar avea o casă a cărei valoare este de circa 20 de milioane de dolari. Totodată, fostul şef al LPF susţinea că Olăroiu ar avea o avere de 200 de milioane de euro.

“Oli e de o viaţă acolo. Fiu-meu a fost la el acasă. Are o casă… O casă de 20 de milioane. Mi-a zis fiu-meu că face casa lui uşor peste 15 milioane de euro. Îţi dai seama. Unde? În Dubai. A făcut atâtea afaceri. 2-300 de milioane are”, declara Dumitru Dragomir pentru fanatik.ro.

“Olăroiu e co-proprietar la cel mai tare restaurant din tot Dubaiul. Are un avion în mijloc. E un colos. Tot ce vrei mănânci, coadă de elefant. Dacă comanzi asta, îți dă coadă de elefant. Nu vezi nici prin filme”, spunea Dragomir în trecut, pentru sursa citată.

Olăroiu a investit o parte din banii obţinuţi în fotbal în afaceri imobiliare în România. Totodată, s-a implicat în HoReCa şi la noi în ţară.

