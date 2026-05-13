Alex Masgras Publicat: 13 mai 2026, 18:30

U Cluj – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:00). Finala Cupei României, prima bătălie. Echipele de start

U Cluj - Universitatea Craiova / Sport Pictures

U Cluj şi Universitatea Craiova se întâlnesc miercuri seară, de la ora 20:00, în finala Cupei României. Partida de la Sibiu va fi transmisă în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia Antena Sport.

Duelul de miercuri seară este primul dintre cele două echipe din această săptămână, ambele urmând să se dispute cu trofeul pe masă. Dacă la Sibiu, U Cluj şi Craiova luptă pentru Cupa României, duminică seară, cele două se vor reîntâlni pe Ion Oblemenco, într-un meci care poate decide titlul în Liga 1.

U Cluj – Universitatea Craiova LIVE TEXT

Echipele de start

U Cluj: Gertmonas – Mikanovic, I. Cristea, Coubiș, Chipciu – Drammeh, Bic, Nistor – Macalou, Lukic, El Sawy
Rezerve: Lefter, Codrea, Trică, Capradossi, O. Mendy, Stanojev, Postolachi, G. Simion
Antrenor: Cristiano Bergodi

Craiova: L. Popescu – Romanchuk, Stevanovic, Screciu – Mora, T. Băluță, Cicâldău, Bancu – Băsceanu, Etim, Baiaram
Rezerve: Goncalves, F. Ștefan, A. Crețu, Anzor, Al Hamlawi, M. Rădulescu, Mogoș, Teles, D. Matei
Antrenor: Filipe Coelho

Înaintea acestei partide, ambele echipe şi-au manifestat interesul pentru realizarea eventului. Câştigarea Cupei României asigură învingătoarei prezenţa în preliminariile Europa League. Pentru preliminariile Champions League, cele două echipe trebuie să câştige titlul.

Până acum, în acest sezon, U Cluj şi Universitatea Craiova s-au întâlnit de trei ori. Oltenii au câştigat duelul de la începutul sezonului, din iulie, cu 2-1. În returul sezonului regulat, de pe Cluj Arena, meciul s-a încheiat la egalitate, în timp ce partida din turul play-off-ului s-a încheiat cu o victorie categorică a “şepcilor roşii”, scor 4-0.

Pentru U Cluj, aceasta ar fi a doua Cupă a României din istorie. Prima a fost cucerită în sezonul 1964/65. De partea cealaltă, Universitatea Craiova a câştigat acest trofeu de 8 ori, ultima oară în sezonul 2020/21.

“E un meci pe care trebuie să îl abordăm la victorie. Nu trebuie să ne gândim la duelul de duminică, din Bănie, ci doar la finala Cupei României, pe care vrem să o câștigăm. E cea mai importantă săptămână din cariera mea în România, doar că nu e ca și cum se va termina cariera după aceste două meciuri. Vreau să mai antrenez încă cel puțin 10 ani”, a declarat Cristiano Bergodi, înaintea finalei de la Sibiu.

“Cred că partea mentală este mai importantă decât partea fizică când ai posibilitatea să joci în astfel de finale. În acest moment dacă veți întreba orice jucător dacă este pregătit să joace mâine, cu siguranță va spune că da. Pentru mine este cea mai bună săptămână de când am ajuns la Craiova. Dacă suntem aici înseamnă că am muncit, înseamnă că merităm”, a spus şi Filipe Coelho.

