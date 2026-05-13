U Cluj – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:00). Finala Cupei României, prima “bătălie”. Echipele de start

“E un meci pe care trebuie să îl abordăm la victorie. Nu trebuie să ne gândim la duelul de duminică, din Bănie, ci doar la finala Cupei României, pe care vrem să o câștigăm. E cea mai importantă săptămână din cariera mea în România, doar că nu e ca și cum se va termina cariera după aceste două meciuri. Vreau să mai antrenez încă cel puțin 10 ani”, a declarat Cristiano Bergodi, înaintea finalei de la Sibiu.

“Cred că partea mentală este mai importantă decât partea fizică când ai posibilitatea să joci în astfel de finale. În acest moment dacă veți întreba orice jucător dacă este pregătit să joace mâine, cu siguranță va spune că da. Pentru mine este cea mai bună săptămână de când am ajuns la Craiova. Dacă suntem aici înseamnă că am muncit, înseamnă că merităm”, a spus şi Filipe Coelho.