Nebunie în Placa Catalunya după ce Barca a devenit campioană! Doi jucători au ajuns printre miile de fani

Câteva mii de fani au sărbătorit până spre dimineață cu fumigene, artificii și cântece victoria echipei lui Hansi Flick.

FC Barcelona a cucerit cel de-al 29-lea titlu de campioană, chiar după un El Clasico. A fost 2-0 pentru catalani în fața marii rivale. După finalul de meci a început fiesta. Mai întâi pe Camp Nou, însă apoi petrecerea s-a mutat în centrul orașului.

Balde și Casado, printre fani

Fanii nu au fost singuri în Placa Catalunya. Doi jucători crescuți la La Masia, Alejandro Balde și Marc Casado, au mers în piață și au ajuns în mijlocul fanilor. Balde a intrat și în direct pe rețelele de socializare din mijlocul fanilor.

Petrecerea va continua și astăzi: de la ora 18.00 are loc parada cu trofeul primit de Barcelona în urma câștigării titlului.