Nebunie în Placa Catalunya după ce Barca a devenit campioană! Doi jucători au ajuns printre miile de fani

FC Barcelona a cucerit cel de-al 29-lea titlu de campioană, chiar după un El Clasico. A fost 2-0 pentru catalani în fața marii rivale. După finalul de meci a început fiesta. Mai întâi pe Camp Nou, însă apoi petrecerea s-a mutat în centrul orașului.
Câteva mii de fani au sărbătorit până spre dimineață cu fumigene, artificii și cântece victoria echipei lui Hansi Flick.
🎉 Así está ahora mismo Plaza Cataluña para celebrar el nuevo título de Liga del FC Barcelona
Canaletas está en obras pero los aficionados culés han decidido salir igualmente a las calles de Barcelona.
📽️ Adrià Soldevilapic.twitter.com/F7HxV1KpHx
— NEKO Deportes (@NEKODeportes) May 10, 2026
🏆 La 𝙖𝙛𝙞𝙘𝙞𝙤́𝙣 𝙙𝙚𝙡 𝘽𝙖𝙧𝙘̧𝙖 celebra el 29º título de #LALIGAEASPORTS en la Plaza de Cataluña.#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/knmHekOl4u
— Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) May 10, 2026
Balde și Casado, printre fani
Fanii nu au fost singuri în Placa Catalunya. Doi jucători crescuți la La Masia, Alejandro Balde și Marc Casado, au mers în piață și au ajuns în mijlocul fanilor. Balde a intrat și în direct pe rețelele de socializare din mijlocul fanilor.
Petrecerea va continua și astăzi: de la ora 18.00 are loc parada cu trofeul primit de Barcelona în urma câștigării titlului.
Moment posterior en el qual Marc Casadó i Alejandro Balde s’havien apropat a Plaça Catalunya. Alejandro Balde marxa amb amics escortat per les rambles. pic.twitter.com/vo5xePRSk9
— David Melero 📸 📽 ✏ 🔴 (@davidmelero__) May 11, 2026
🚨Alejandro Balde et Marc Casado sont partis célébrer le titre à la Plaça Catalunya avec les supporters ! 💙❤️🏆🇪🇸
🎥 (@mundodeportivo) pic.twitter.com/AYedMBwKX7
— Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) May 10, 2026
