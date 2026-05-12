Lazio – Inter LIVE TEXT (22:00), în finala Cupei Italiei. Cristi Chivu are şansa unui event istoric

Lazio şi Inter se întâlnesc în finala Cupei Italiei. Meciul va avea loc pe Stadio Olimpico, miercuri, de la ora 22:00, şi va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe as.ro.
Cristi Chivu poate deveni al doilea antrenor din istoria lui Inter, care câştigă dubla campionat – Cupa Italiei, la sezonul de debut. Primul a fost Jose Mourinho.
Lazio – Inter, finala Cupei Italiei
Chiar dacă a reuşit să resusciteze o echipă care termina sezonul trecut în genunchi, ratând titlul în ultima etapă şi fiind umilită în finala Champions League (0-5 cu PSG), Chivu susţine că meritul le aparţine în întregime fotbaliştilor săi.
“Meritul este al băieților, care au știut, în ciuda dificultăților, să rămână mereu în picioare, să țină capul sus și să încerce mereu să dea totul, atât zi de zi, cât mai ales meci de meci. Și într-un campionat, într-un sezon cu multe meciuri, cu suișuri și coborâșuri, să știi să reacționezi la dificultăți, să știi să rămâi echilibrat chiar și când lucrurile merg bine, să accepți cu umilință că trebuie să muncești, că nu suntem perfecți, că putem să ne îmbunătățim, toate acestea țin de meritele lor.
Noi trebuie doar să avem grijă ca lucrurile să nu degenereze în ceea ce privește gândirea și atitudinea lor, dar cred că și noi, la fel ca ei, avem valori importante care ne-au permis să facem un astfel de sezon.
Trebuie să menținem aceeași luciditate și aceeași atitudine pe care am avut-o până acum: să fim calmi, să avem zâmbetul pe buze, să intrăm pe teren cu responsabilitate, dar în același timp cu dorința de a ne bucura de joc, fără să pierdem entuziasmul și umilința care ne-au caracterizat în acest sezon”, a spus Chivu, la conferinţa de presă.
Cele două echipe s-au întâlnit chiar în weekendul trecut, pe 9 mai. În partida de campionat disputată tot la Roma, nerazzurrii s-au impus cu 3-0.
Inter a câştigat Cupa Italiei de 9 ori, ultima oară în 2023. De partea cealaltă, echipa lui Sarri s-a impus în Coppa Italia de 7 ori, ultimul trofeu fiind cucerit în 2019. Lider la acest capitol este Juventus (15 trofee)
Echipele probabile la Lazio – Inter
- Lazio (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni
- Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinksi, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram
- Veste uriașă pentru Chivu, înainte de finala Coppa Italia! Ce s-a întâmplat la ultimul antrenament
- Bobo Vieri, cuvinte mari pentru Cristi Chivu: “El nu gândește cum o fac mulți din Italia”
- Situaţie incredibilă la AC Milan! Legendarul Paolo Maldini a ajuns interzis!
- Povestea jucătorului care a preferat să se retragă din fotbal decât să joace în orașul care îl urăște de 15 ani
- Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă”