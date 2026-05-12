Lazio – Inter LIVE TEXT (22:00), în finala Cupei Italiei. Cristi Chivu are şansa unui event istoric

Lazio şi Inter se întâlnesc în finala Cupei Italiei. Meciul va avea loc pe Stadio Olimpico, miercuri, de la ora 22:00, şi va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe as.ro.

Cristi Chivu poate deveni al doilea antrenor din istoria lui Inter, care câştigă dubla campionat – Cupa Italiei, la sezonul de debut. Primul a fost Jose Mourinho.

Chiar dacă a reuşit să resusciteze o echipă care termina sezonul trecut în genunchi, ratând titlul în ultima etapă şi fiind umilită în finala Champions League (0-5 cu PSG), Chivu susţine că meritul le aparţine în întregime fotbaliştilor săi.

“Meritul este al băieților, care au știut, în ciuda dificultăților, să rămână mereu în picioare, să țină capul sus și să încerce mereu să dea totul, atât zi de zi, cât mai ales meci de meci. Și într-un campionat, într-un sezon cu multe meciuri, cu suișuri și coborâșuri, să știi să reacționezi la dificultăți, să știi să rămâi echilibrat chiar și când lucrurile merg bine, să accepți cu umilință că trebuie să muncești, că nu suntem perfecți, că putem să ne îmbunătățim, toate acestea țin de meritele lor.

Noi trebuie doar să avem grijă ca lucrurile să nu degenereze în ceea ce privește gândirea și atitudinea lor, dar cred că și noi, la fel ca ei, avem valori importante care ne-au permis să facem un astfel de sezon.