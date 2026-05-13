Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon

Mutare surpriză în Liga 1! Robert Ilyes a decis să nu mai continue pe banca tehnică a celor de la Csikszereda.
În locul fostului jucător al Rapidului va fi instalat Istvan Szabo (59 de ani), notează jurnalistul Emanuel Roșu. Mutarea va fi oficializată la final de sezon.
Antrenorul maghiar a pregătit-o ultima dată pe Nyiregyhaza, în perioada aprilie 2025-octombrie 2025.
Robert Ilyes este la Csikszereda din 2023 şi a reuşit să o aducă pe prima scenă, dar şi să o menţină în primul eşalon.
