Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat

Cristi Borcea a dezvăluit cât l-a costat cea mai scumpă aventură din viaţa lui. Fostul şef de la Dinamo a povestit cum în urmă cu aproape 30 de ani, s-a întâlnit cu fosta soţie a lui Ruud Gullit, Cristina.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cristi Borcea a dezvăluit că a cunoscut-o pe Cristina Gullit în 1998, la Monte Carlo, prin intermediul lui Florin Răducioiu. Milionarul român avea, la momentul respectiv, doar 28 de ani.

Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră

Cristi Borcea a transmis că avea suma de 50.000 de dolari, pe care a cheltuit-o însă. Astfel, a fost nevoie să apeleze la Giovanni Becali, care i-a oferit încă 100.000 de dolari pentru a petrece câteva zile alături de Cristina Gullit.

“Păi e o aventură… Eram la Monte Carlo, îl transferasem pe Răducioiu și el mi-a făcut cunoștință cu Cristina Gullit, fosta nevastă a lui Ruud Gullit. Avea 1.86 metri înălțime, era la bancă. Și am intrat în discuții… Eu aveam la mine vreo 50.000 de dolari, cum era pe timpul ăla, cred că în 98. Aveam 28 de ani.

Și pe cine să sun? Pe Giovanni, că avea băieții la Nisa, alea-alea. ‘Băi, Giovanni! Eu voiam să mai stau două zile! Băi, Giovanni, trimite-mi încă 50.000 de dolari’. ‘Păi ce-ai făcut, băi, Borcea?’. ‘Păi, uite, sunt cu Cristina Gullit’. El ‘Du-te, bă, ești tu cu Cristina Gullit… Dă-mi-o la telefon’. A luat-o Giovanni la telefon și ‘A, mi amore, pac…’. Se cunoșteau de când au fost cu Răducioiu, cu alea, au vorbit.