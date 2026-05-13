Home | Diverse | Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat

Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat

Publicat: 13 mai 2026, 14:41

Comentarii
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se împrumute pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat

Cristi Borcea - AntenaSport

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Cristi Borcea a dezvăluit cât l-a costat cea mai scumpă aventură din viaţa lui. Fostul şef de la Dinamo a povestit cum în urmă cu aproape 30 de ani, s-a întâlnit cu fosta soţie a lui Ruud Gullit, Cristina.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cristi Borcea a dezvăluit că a cunoscut-o pe Cristina Gullit în 1998, la Monte Carlo, prin intermediul lui Florin Răducioiu. Milionarul român avea, la momentul respectiv, doar 28 de ani.

Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră

Cristi Borcea a transmis că avea suma de 50.000 de dolari, pe care a cheltuit-o însă. Astfel, a fost nevoie să apeleze la Giovanni Becali, care i-a oferit încă 100.000 de dolari pentru a petrece câteva zile alături de Cristina Gullit.

“Păi e o aventură… Eram la Monte Carlo, îl transferasem pe Răducioiu și el mi-a făcut cunoștință cu Cristina Gullit, fosta nevastă a lui Ruud Gullit. Avea 1.86 metri înălțime, era la bancă. Și am intrat în discuții… Eu aveam la mine vreo 50.000 de dolari, cum era pe timpul ăla, cred că în 98. Aveam 28 de ani.

Și pe cine să sun? Pe Giovanni, că avea băieții la Nisa, alea-alea. ‘Băi, Giovanni! Eu voiam să mai stau două zile! Băi, Giovanni, trimite-mi încă 50.000 de dolari’. ‘Păi ce-ai făcut, băi, Borcea?’. ‘Păi, uite, sunt cu Cristina Gullit’. El ‘Du-te, bă, ești tu cu Cristina Gullit… Dă-mi-o la telefon’. A luat-o Giovanni la telefon și ‘A, mi amore, pac…’. Se cunoșteau de când au fost cu Răducioiu, cu alea, au vorbit.

Reclamă
Reclamă

Și după m-a luat Giovanni la telefon: ‘Bă, Borcea, tu știi cu cine ești? Ce să faci tu cu 50.000? Vezi că îți trimit 100.000 de dolari acum’. Da! Și mai mi-a trimis 100.000″, a declarat Cristi Borcea, în cadrul unui podcast.

Cristi Borcea are 9 copii cu 4 femei diferite. Cu prima sa soție, Mihaela Borcea, fostul patron al lui Dinamo are un băiat, Patrick, şi gemenii Melissa Antonia şi Angelo (Coco).

Cu a doua soție, Alina Vidican, are alți doi copii: George Alexandru şi Gloria. Borcea mai are o fetiță, Carolyn, din relația cu Simona Voiculescu. „Leonidas” are trei copii și căsnicia actuală, cu Valentina Pelinel, pe Milan și gemenele Indira și Rania.

O companie aeriană, prezentă și la noi, ieftinește biletele cu până la 200 €. Cele mai populare ruteO companie aeriană, prezentă și la noi, ieftinește biletele cu până la 200 €. Cele mai populare rute
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Sorana Cîrstea la Roma?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
A fost găsit băieţelul de 5 ani, dat dispărut de trei zile în Sibiu. Imagini din elicopter
Observator
A fost găsit băieţelul de 5 ani, dat dispărut de trei zile în Sibiu. Imagini din elicopter
Adrian Porumboiu a ales arbitrul pentru Universitatea Craiova – U Cluj din campionat: „O să râdeți”
Fanatik.ro
Adrian Porumboiu a ales arbitrul pentru Universitatea Craiova – U Cluj din campionat: „O să râdeți”
15:02

Manuel Neuer s-a decis şi semnează un nou contract cu Bayern, la 40 de ani
14:28

EXCLUSIV“Suntem favoriţi”. Gică Craioveanu nu are emoţii înaintea finalei U Cluj – Univ. Craiova: “Vreau ambele trofee”
13:54

Scandal înaintea finalei Cupei României: fanii au ameninţat cu neprezentarea la Univ. Craiova – U Cluj. Ce s-a întâmplat
13:16

“Eu sunt femeia despre care vorbeşte Florentino”. Răspuns acid după atacul preşedintelui lui Real Madrid
13:05

Schimbările anunţate la FCSB, înaintea barajului de Conference League: “Va fi altceva”
13:03

Cristiano Ronaldo poate câştiga două trofee în aceeaşi zi cu Al-Nassr. Cum e posibil aşa ceva
Vezi toate știrile
1 Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană 2 Cristi Chivu vrea un român la Inter. Pregătește un transfer de 20 de milioane de euro! 3 Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă 4 Decizia luată de Gigi Becali la FCSB pentru barajul de Conference League, după remiza cu Unirea Slobozia 5 În Liga 1, ca la El Clasico! LPF a luat o decizie mare înainte de meciul decisiv: U Craiova – U Cluj 6 Mihai Rotaru nu se uită la bani! Decizia luată de patronul Universității Craiova, înaintea finalei Cupei României
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț