Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat

Cristi Borcea a dezvăluit cât l-a costat cea mai scumpă aventură din viaţa lui. Fostul şef de la Dinamo a povestit cum în urmă cu aproape 30 de ani, s-a întâlnit cu fosta soţie a lui Ruud Gullit, Cristina.
Cristi Borcea a dezvăluit că a cunoscut-o pe Cristina Gullit în 1998, la Monte Carlo, prin intermediul lui Florin Răducioiu. Milionarul român avea, la momentul respectiv, doar 28 de ani.
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră
Cristi Borcea a transmis că avea suma de 50.000 de dolari, pe care a cheltuit-o însă. Astfel, a fost nevoie să apeleze la Giovanni Becali, care i-a oferit încă 100.000 de dolari pentru a petrece câteva zile alături de Cristina Gullit.
“Păi e o aventură… Eram la Monte Carlo, îl transferasem pe Răducioiu și el mi-a făcut cunoștință cu Cristina Gullit, fosta nevastă a lui Ruud Gullit. Avea 1.86 metri înălțime, era la bancă. Și am intrat în discuții… Eu aveam la mine vreo 50.000 de dolari, cum era pe timpul ăla, cred că în 98. Aveam 28 de ani.
Și pe cine să sun? Pe Giovanni, că avea băieții la Nisa, alea-alea. ‘Băi, Giovanni! Eu voiam să mai stau două zile! Băi, Giovanni, trimite-mi încă 50.000 de dolari’. ‘Păi ce-ai făcut, băi, Borcea?’. ‘Păi, uite, sunt cu Cristina Gullit’. El ‘Du-te, bă, ești tu cu Cristina Gullit… Dă-mi-o la telefon’. A luat-o Giovanni la telefon și ‘A, mi amore, pac…’. Se cunoșteau de când au fost cu Răducioiu, cu alea, au vorbit.
Și după m-a luat Giovanni la telefon: ‘Bă, Borcea, tu știi cu cine ești? Ce să faci tu cu 50.000? Vezi că îți trimit 100.000 de dolari acum’. Da! Și mai mi-a trimis 100.000″, a declarat Cristi Borcea, în cadrul unui podcast.
Cristi Borcea are 9 copii cu 4 femei diferite. Cu prima sa soție, Mihaela Borcea, fostul patron al lui Dinamo are un băiat, Patrick, şi gemenii Melissa Antonia şi Angelo (Coco).
Cu a doua soție, Alina Vidican, are alți doi copii: George Alexandru şi Gloria. Borcea mai are o fetiță, Carolyn, din relația cu Simona Voiculescu. „Leonidas” are trei copii și căsnicia actuală, cu Valentina Pelinel, pe Milan și gemenele Indira și Rania.
- (P) De ce au ajuns ușile secționale pentru garaje de la Alexiana subiect și printre pasionații de sport?
- Încasează trei pensii de la statul român, dar cere o chirie uriașă în complexele pe care le deține: „Nenorocire”
- Nebunie în Placa Catalunya după ce Barca a devenit campioană! Doi jucători au ajuns printre miile de fani
- Probleme pentru cuplul milionar! A șters toate pozele cu el de pe Instagram, după 7 ani de căsnicie
- Pensia umilitoare pe care o încasează românul celebru care e maior în rezervă: “Mi-e şi ruşine să zic cât iau”