Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă

Paris Saint-Germain este în finala UEFA Champions League și poate deveni doar al doilea club care reușește să-și apere trofeul. Însă nu vrea să se oprească aici! Conștient că echipa trebuie să continue să evolueze pentru a putea rămâne cea mai bună din lume, Luis Enrique pregătește un transfer uriaș: Julian Alvarez.

Spaniolii de la AS scriu că PSG va începe asaltul pentru transferul atacantului de la Atletico Madrid după finala cu Arsenal.

Luis Enrique îl cere pe Julian Alvarez

Campionul Mondial din 2022, Julian Alvarez, este cerința exclusivă a lui Luis Enrique pentru această vară, scriu spaniolii. Nu e prima dată când antrenorul spaniol încearcă să-l aducă la PSG. În urmă cu doi ani, acesta a ales-o pe Atletico Madrid în dauna lui PSG.

Însă în ultimele săptămâni, din tabăra lui Alvarez a venit informația că un transfer e posibil în această vară, astfel că parizienii au intrat imediat în ecuație. Astfel, finala de pe 30 mai de la Budapesta poate fi și meciul care îl va convinge pe Alvarez. Arsenal îl vrea și ea pe argentinian. De asemenea, Barcelona e interesată, însă are un handicap financiar semnificativ față de celelalte două.

Între timp, Luis Enrique este la un pas să-și prelungească înțelegerea cu PSG pe 4 ani. Iar următorul pas, în condițiile unei despărțiri foarte probabile de Goncalo Ramos, dar și posibila plecare a lui Bradley Barcola, fac ca transferul lui Julian Alvarez să devină prioritar.