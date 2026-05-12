Decizia luată de Gigi Becali la FCSB pentru barajul de Conference League, după remiza cu Unirea Slobozia

Gigi Becali pregătește schimbări la FCSB, în vederea barajului de Conference League cu Botoșani. Lucian Filip, antrenorul interimar al roș-albaștrilor, a dezvăluit că jucătorii importanți vor fi menajați la duelul din ultima etapă a play-out-ului, cu Hermannstadt.
După remiza cu Unirea Slobozia, Gigi Becali este deja cu gândul la duelul de baraj cu Botoșani care se va disputa pe 23/24 mai. În cazul unei victorii, roș-albaștrii ar putea să o întâlnească pe rivala Dinamo, în finala barajului.
Schimbările pregătite de Gigi Becali la FCSB, pentru barajul de Conference League, după 0-0 cu Unirea Slobozia
Lucian Filip a mai declarat că partida din Ghencea, cu Unirea Slobozia, a fost una „greu de privit”. Secundul roș-albaștrilor s-a declarat însă convins de faptul că partida de baraj cu Botoșani va fi altfel, ținând cont și de faptul că Gigi Becali ia în calcul să-și menajeze titularii.
„Nu a fost meciul așa cum ne-am dorit. Nu am marcat, deși am ajuns des în treimea adversă. Aș fi vrut să jucăm așa cum am făcut-o în primele 25 de minute. A fost o schimbare neașteptată a lui Matei, mă bucur că este bine, am primit acum informații de la doctorul echipei. Trebuie să se pregătească în continuare.
Trebuie să recunosc că a fost un meci greu de privit. S-a întâmplat și în meciurile trecute să fie mai dificil. Sunt sigur că la baraj o să fie altfel, pentru că și Botoșani joacă altfel. E posibil să fie schimbări cu Hermannstadt, da, trebuie să ne menajăm jucătorii importanți”, a decarat Lucian Filip, conform digisport.ro, după FCSB – Unirea Slobozia 0-0.
FCSB – Unirea Slobozia 0-0
Bucureştenii au încercat timid să atace poarta lui Robert Popa în prima parte a meciului de pe Arena Naţională. Ialomiţenii au părut că lovesc decisiv în minutul 44, când mingea a intrat în poarta lui Matei Popa, dar golul a fost anulat pentru un ofsaid la Orozco. În partea secundă, Tănase a şutat la colţul scurt şi Robert Popa a respins, iar în ultimul minut de prelungire, al cincilea, Olaru a lovit bara transversală.
S-a terminat 0-0, iar FCSB conduce în play-out, cu 37 de puncte. Unirea Slobozia are 22 de puncte şi nu are decât două opţiuni: retrogradare directă sau intrare în barajul de menţinere în Superligă.
