Decizia luată de Gigi Becali la FCSB pentru barajul de Conference League, după remiza cu Unirea Slobozia

Gigi Becali pregătește schimbări la FCSB, în vederea barajului de Conference League cu Botoșani. Lucian Filip, antrenorul interimar al roș-albaștrilor, a dezvăluit că jucătorii importanți vor fi menajați la duelul din ultima etapă a play-out-ului, cu Hermannstadt.

După remiza cu Unirea Slobozia, Gigi Becali este deja cu gândul la duelul de baraj cu Botoșani care se va disputa pe 23/24 mai. În cazul unei victorii, roș-albaștrii ar putea să o întâlnească pe rivala Dinamo, în finala barajului.

Schimbările pregătite de Gigi Becali la FCSB, pentru barajul de Conference League, după 0-0 cu Unirea Slobozia

Lucian Filip a mai declarat că partida din Ghencea, cu Unirea Slobozia, a fost una „greu de privit”. Secundul roș-albaștrilor s-a declarat însă convins de faptul că partida de baraj cu Botoșani va fi altfel, ținând cont și de faptul că Gigi Becali ia în calcul să-și menajeze titularii.

„Nu a fost meciul așa cum ne-am dorit. Nu am marcat, deși am ajuns des în treimea adversă. Aș fi vrut să jucăm așa cum am făcut-o în primele 25 de minute. A fost o schimbare neașteptată a lui Matei, mă bucur că este bine, am primit acum informații de la doctorul echipei. Trebuie să se pregătească în continuare.

Trebuie să recunosc că a fost un meci greu de privit. S-a întâmplat și în meciurile trecute să fie mai dificil. Sunt sigur că la baraj o să fie altfel, pentru că și Botoșani joacă altfel. E posibil să fie schimbări cu Hermannstadt, da, trebuie să ne menajăm jucătorii importanți”, a decarat Lucian Filip, conform digisport.ro, după FCSB – Unirea Slobozia 0-0.