Decizia luată de Gigi Becali la FCSB pentru barajul de Conference League, după remiza cu Unirea Slobozia

Viviana Moraru Publicat: 12 mai 2026, 0:00

Gigi Becali, într-o conferinţă de presă / Profimedia Images

Gigi Becali pregătește schimbări la FCSB, în vederea barajului de Conference League cu Botoșani. Lucian Filip, antrenorul interimar al roș-albaștrilor, a dezvăluit că jucătorii importanți vor fi menajați la duelul din ultima etapă a play-out-ului, cu Hermannstadt.

După remiza cu Unirea Slobozia, Gigi Becali este deja cu gândul la duelul de baraj cu Botoșani care se va disputa pe 23/24 mai. În cazul unei victorii, roș-albaștrii ar putea să o întâlnească pe rivala Dinamo, în finala barajului.

Schimbările pregătite de Gigi Becali la FCSB, pentru barajul de Conference League, după 0-0 cu Unirea Slobozia

Lucian Filip a mai declarat că partida din Ghencea, cu Unirea Slobozia, a fost una „greu de privit”. Secundul roș-albaștrilor s-a declarat însă convins de faptul că partida de baraj cu Botoșani va fi altfel, ținând cont și de faptul că Gigi Becali ia în calcul să-și menajeze titularii.

Nu a fost meciul așa cum ne-am dorit. Nu am marcat, deși am ajuns des în treimea adversă. Aș fi vrut să jucăm așa cum am făcut-o în primele 25 de minute. A fost o schimbare neașteptată a lui Matei, mă bucur că este bine, am primit acum informații de la doctorul echipei. Trebuie să se pregătească în continuare.

Trebuie să recunosc că a fost un meci greu de privit. S-a întâmplat și în meciurile trecute să fie mai dificil. Sunt sigur că la baraj o să fie altfel, pentru că și Botoșani joacă altfel. E posibil să fie schimbări cu Hermannstadt, da, trebuie să ne menajăm jucătorii importanți”, a decarat Lucian Filip, conform digisport.ro, după FCSB – Unirea Slobozia 0-0.

FCSB – Unirea Slobozia 0-0

Bucureştenii au încercat timid să atace poarta lui Robert Popa în prima parte a meciului de pe Arena Naţională. Ialomiţenii au părut că lovesc decisiv în minutul 44, când mingea a intrat în poarta lui Matei Popa, dar golul a fost anulat pentru un ofsaid la Orozco. În partea secundă, Tănase a şutat la colţul scurt şi Robert Popa a respins, iar în ultimul minut de prelungire, al cincilea, Olaru a lovit bara transversală.

S-a terminat 0-0, iar FCSB conduce în play-out, cu 37 de puncte. Unirea Slobozia are 22 de puncte şi nu are decât două opţiuni: retrogradare directă sau intrare în barajul de menţinere în Superligă.

