Home | Fotbal | Liga 1 | În Liga 1, ca la El Clasico! LPF a luat o decizie mare înainte de meciul decisiv: U Craiova – U Cluj

În Liga 1, ca la El Clasico! LPF a luat o decizie mare înainte de meciul decisiv: U Craiova – U Cluj

Sebastian Ujica Publicat: 12 mai 2026, 14:39

Comentarii
În Liga 1, ca la El Clasico! LPF a luat o decizie mare înainte de meciul decisiv: U Craiova – U Cluj

Stefan Baiaram si Dino Mikanovic in meciul dintre FC Universitatea Cluj si Universitatea Craiova / SPORT PICTURES

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Săptămâna decisivă pentru acest sezon de Liga 1 începe miercuri, aduci când are loc finala Cupei României la Sibiu. Apoi, duminică are loc la Craiova duelul care poate stabili campioana din acest sezon.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În ambele partide, duelul se dă între Universitatea Craiova și Universitatea Cluj. Iar Liga Profesionistă de Fotbal a luat o decizie care crește și mai mult miza, în special pentru olteni.

Trofeul campioanei, adus duminică la Craiova

În situația în care Universitatea Craiova va câștiga partida de duminică, ea va fi noua campioană a României. Astfel, LPF a luat decizia: procedează la fel cum a făcut-o Liga din Spania, care a dus trofeul pe Camp Nou în weekend, pentru situația în care Barcelona câștiga El Clasico.

„În cazul în care Craiova va câștiga meciul de duminică, la finalul acestuia vom organiza, pe gazon, festivitatea de premiere, cu decernarea medaliilor și a trofeului de campion” anunță Gazeta Sporturilor.

Deznodământul se poate amâna însă pentru ultima etapa, atunci când Craiova va juca pe terenul Rapidului, iar Universitatea Cluj are meci pe propriul teren cu Dinamo. Cum există un singur trofeu, acesta ar urma să fie gravat imediat ce s-au încheiat ambele partide. Un elicopter va fi gata de plecare de la București fie spre arena din Giulești, pentru a ajuns la jucătorii Craiovei, fie pe Cluj Arena.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Cupa României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Oraşul în care românii riscă amenzi de 1.000 de lei dacă mai hrănesc porumbeii. Păsările, alungate cu laserul
Observator
Oraşul în care românii riscă amenzi de 1.000 de lei dacă mai hrănesc porumbeii. Păsările, alungate cu laserul
Totul pentru event! Universitatea Craiova a plătit 50.000 euro pentru un zbor charter de 20 de minute până la Sibiu
Fanatik.ro
Totul pentru event! Universitatea Craiova a plătit 50.000 euro pentru un zbor charter de 20 de minute până la Sibiu
16:39

Sorana Cîrstea, după calificarea în semifinalele de la Roma: “Nu există dată de expirare”. A transmis un mesaj şi în italiană
16:33

Mihai Rotaru nu se uită la bani! Decizia luată de patronul Universității Craiova, înaintea finalei Cupei României
16:20

Sorana Cîrstea, la o victorie de cea mai bună clasare a carierei. Poziţie incredibilă în lupta pentru Turneul Campioanelor
16:13

Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
15:51

Suma uriaşă încasată de Sorana Cîrstea după ce a distrus-o pe Jelena Ostapenko şi s-a calificat în semifinale la Roma
15:28

Dinamo a înregistrat la OSIM noua siglă
Vezi toate știrile
1 Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă” 2 Decizia luată de Gigi Becali la FCSB pentru barajul de Conference League, după remiza cu Unirea Slobozia 3 Siyabonga Ngezana, mutarea carierei. Gigi Becali încasează banii 4 Cristi Chivu vrea un român la Inter. Pregătește un transfer de 20 de milioane de euro! 5 Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă 6 Marius Şumudică o dă de gol pe Dinamo! Transferurile pregătite de “câini”: “Peste nivelul celor de acum”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț
Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă”Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă”