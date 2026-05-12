În Liga 1, ca la El Clasico! LPF a luat o decizie mare înainte de meciul decisiv: U Craiova – U Cluj

Săptămâna decisivă pentru acest sezon de Liga 1 începe miercuri, aduci când are loc finala Cupei României la Sibiu. Apoi, duminică are loc la Craiova duelul care poate stabili campioana din acest sezon.

În ambele partide, duelul se dă între Universitatea Craiova și Universitatea Cluj. Iar Liga Profesionistă de Fotbal a luat o decizie care crește și mai mult miza, în special pentru olteni.

Trofeul campioanei, adus duminică la Craiova

În situația în care Universitatea Craiova va câștiga partida de duminică, ea va fi noua campioană a României. Astfel, LPF a luat decizia: procedează la fel cum a făcut-o Liga din Spania, care a dus trofeul pe Camp Nou în weekend, pentru situația în care Barcelona câștiga El Clasico.

„În cazul în care Craiova va câștiga meciul de duminică, la finalul acestuia vom organiza, pe gazon, festivitatea de premiere, cu decernarea medaliilor și a trofeului de campion” anunță Gazeta Sporturilor.

Deznodământul se poate amâna însă pentru ultima etapa, atunci când Craiova va juca pe terenul Rapidului, iar Universitatea Cluj are meci pe propriul teren cu Dinamo. Cum există un singur trofeu, acesta ar urma să fie gravat imediat ce s-au încheiat ambele partide. Un elicopter va fi gata de plecare de la București fie spre arena din Giulești, pentru a ajuns la jucătorii Craiovei, fie pe Cluj Arena.