Cristi Chivu vrea un român la Inter. Pregătește un transfer de 20 de milioane de euro!

Radu Drăgușin a evoluat un singur minut cu Roberto De Zerbi antrenor la Tottenham, iar din vară șansele ca el să mai rămână în Anglia sunt minime. S-a spus recent că deja ar fi ajuns la un acord să meargă în Germania, la RB Leipzig, dar și Cristi Chivu ar fi dispus să-l transfere, anunță presa din Italia. Suma pentru care Tottenham vrea acum să-l lase să plece este de 20 de milioane de euro.

Recent, și impresarul Florin Manea vorbea despre interesul celor de la Inter pentru fundașul naționalei. Italienii scriu că trei cluburi din Serie A sunt în tratative pentru român.

“Reprezentanții fostului fundaș al Juventus lucrează de câteva luni pentru a-l aduce înapoi în Italia. Au fost stabilite contacte cu AC Milan, Inter Milano și Roma, trei cluburi potențial interesate, asta deoarece își caută întăriri pentru apărarea lor.

Milan, Inter și Roma, fără a exclude includerea unui alt club italian, ar putea încerca un împrumut cu drept/obligație condiționată de cumpărare”, au scris italienii.

Românul nu a mai reuşit să se integreze la Tottenham, după accidentarea gravă care l-a ţinut departe de teren timp de 11 luni.