Home | Fotbal | Fotbal extern | Cristi Chivu vrea un român la Inter. Pregătește un transfer de 20 de milioane de euro!

Cristi Chivu vrea un român la Inter. Pregătește un transfer de 20 de milioane de euro!

Radu Constantin Publicat: 12 mai 2026, 8:36

Comentarii
Cristi Chivu vrea un român la Inter. Pregătește un transfer de 20 de milioane de euro!

Cristian Chivu, la meciul de la Torino / Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Radu Drăgușin a evoluat un singur minut cu Roberto De Zerbi antrenor la Tottenham, iar din vară șansele ca el să mai rămână în Anglia sunt minime. S-a spus recent că deja ar fi ajuns la un acord să meargă în Germania, la RB Leipzig, dar și Cristi Chivu ar fi dispus să-l transfere, anunță presa din Italia. Suma pentru care Tottenham vrea acum să-l lase să plece este de 20 de milioane de euro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Recent, și impresarul Florin Manea vorbea despre interesul celor de la Inter pentru fundașul naționalei. Italienii scriu că trei cluburi din Serie A sunt în tratative pentru român.

“Reprezentanții fostului fundaș al Juventus lucrează de câteva luni pentru a-l aduce înapoi în Italia. Au fost stabilite contacte cu AC Milan, Inter Milano și Roma, trei cluburi potențial interesate, asta deoarece își caută întăriri pentru apărarea lor.

Milan, Inter și Roma, fără a exclude includerea unui alt club italian, ar putea încerca un împrumut cu drept/obligație condiționată de cumpărare”, au scris italienii.

Românul nu a mai reuşit să se integreze la Tottenham, după accidentarea gravă care l-a ţinut departe de teren timp de 11 luni.

Reclamă
Reclamă

Radu Drăguşin mai are contract cu Tottenham până în vara lui 2030. Fundaşul român a fost transferat de londonezi în iarna lui 2024 de la Genoa, în schimbul sumei de 25 de milioane de euro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Cupa României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Femei, plecate cu traume de la "terapeutul" Dragoş Argeșanu. "Mi-a spus să-mi măsoare şarpele Kundalini"
Observator
Femei, plecate cu traume de la "terapeutul" Dragoş Argeșanu. "Mi-a spus să-mi măsoare şarpele Kundalini"
Sorana Cîrstea vorbeşte deschis pentru prima dată despre despărţirea de Ţiriac Jr.: „Lucrurile s-au schimbat destul de mult!”
Fanatik.ro
Sorana Cîrstea vorbeşte deschis pentru prima dată despre despărţirea de Ţiriac Jr.: „Lucrurile s-au schimbat destul de mult!”
9:34

“Trebuia să-i retragi licența de antrenor!” Panduru critică în termeni duri negocierile pentru revenirea lui Charalambous
9:19

Ousmane Dembele, cel mai bun jucător din Ligue 1, al doilea an consecutiv
9:11

Pentru ce fotbalist și-a dat Gigi Becali acordul. L-a evaluat la 10 milioane de euro
9:04

Atac total din partea lui Lucian Filip: “Cui nu îi convine este liber să plece!”
8:28

Dick Advocaat revine la naţionala Curacao după ce demisionase în februarie. Surpriză la Campionatul Mondial
8:16

Alexandru Albu a făcut praf jucătorii de la FCSB: “Vorbesc cam mult”
Vezi toate știrile
1 Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă” 2 Siyabonga Ngezana, mutarea carierei. Gigi Becali încasează banii 3 Decizia luată de Gigi Becali la FCSB pentru barajul de Conference League, după remiza cu Unirea Slobozia 4 Marius Şumudică o dă de gol pe Dinamo! Transferurile pregătite de “câini”: “Peste nivelul celor de acum” 5 Surpriză uriaşă la FCSB! Cine poate sta pe bancă la barajul din Conference League 6 Matei Popa a început să plângă în FCSB – Unirea Slobozia. Fază de cascadorii râsului în apărarea roș-albaștrilor
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț
Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă”Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă”