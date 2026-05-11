Home | Diverse | Încasează trei pensii de la statul român, dar cere o chirie uriașă în complexele pe care le deține: „Nenorocire”

Încasează trei pensii de la statul român, dar cere o chirie uriașă în complexele pe care le deține: „Nenorocire”

Publicat: 11 mai 2026, 17:40

Comentarii
Încasează trei pensii de la statul român, dar cere o chirie uriașă în complexele pe care le deține: Nenorocire”

Dumitru Dragomir, pe şantier / Antena Sport

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Milionarul român care încasează trei pensii de la stat cere o chirie uriașă în complexele imobiliare pe care le deține. Dumitru Dragomir (79 de ani) a dezvăluit ce sumă trebuie să plătească cei care vor să locuiască în apartamentele pe care el le deține.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fost șef la LPF, Dumitru Dragomir are afaceri de milioane de euro în domeniul imobiliar. Acestea îi aduc un profit considerabil, mai ales din chirii.

Încasează trei pensii de la statul român, dar cere o chirie uriașă în complexele pe care le deține

Dumitru Dragomir a dezvăluit că pentru un apartament de două camere, în complexele imobiliare pe care le deține, primește chirie suma de 800 de euro. Aceasta crește până la 1300 de euro pe lună, pentru un apartament de trei camere.

Complexele imobiliare construite de Dumitru Dragomir sunt în Nordul Bucureștiului. Fostul șef de la LPF s-a declarat convins că acest domeniu va fi profitabil și în viitor.

„În blocurile pe care le-am făcut eu, un apartament cu 2 camere, 800 de euro. Un apartament cu 3 camere, între 1000-1300 de euro, în Pipera. Se construiesc atât de puține acum încât peste doi ani va fi o nenorocire. Populația Bucureștiului crește. Se construiește 1%”, a declarat Dumitru Dragomir, conform fanatik.ro.

Reclamă
Reclamă

Dumitru Dragomir încasează trei pensii de la statul român

Dumitru Dragomir (79 de ani) încasează 3 pensii de la statul român, care, însumate, îi aduc un venit lunar de circa 5.000 de euro pe lună.

Dumitru Dragomir, fost şef LPF, se ocupă şi cu imobiliarele, ajutându-l pe fiul său, Bogdan. Afacerile din imobiliare sunt însă pe firma fiului său.

Familia Dragomir deţine şi un hotel de lux în Capitală. Dragomir a dezvăluit că încasează 3 pensii deoarece una este contributivă, una este datorită celor două mandate de parlamentar pe care le-a avut, iar ultima este o pensie viageră, provenind din activitatea sa din fotbal.

Cum s-a infectat cu hantavirus pacientul zero. Trei pasageri evacuaţi de pe navă au virusulCum s-a infectat cu hantavirus pacientul zero. Trei pasageri evacuaţi de pe navă au virusul
Reclamă

Am plătit, aproape zece ani, câte 6.000 de dolari pe lună. (n.r: Deci nu aveți o pensie nesimțită, specială, nu?) Nu”, a declarat Dumitru Dragomir în emisiunea lui Dan Diaconescu de la Canal 33.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Cupa României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Ce şanse are România să câştige Eurovision 2026? Alexandra Căpitănescu, în top 10
Observator
Ce şanse are România să câştige Eurovision 2026? Alexandra Căpitănescu, în top 10
Gigi Becali a analizat sigla lui Dinamo: “Au unit vârcolacul cu capul de lup! Să pună un animal domestic! Nu oaie, că aia pun eu”
Fanatik.ro
Gigi Becali a analizat sigla lui Dinamo: “Au unit vârcolacul cu capul de lup! Să pună un animal domestic! Nu oaie, că aia pun eu”
17:13

Siyabonga Ngezana, mutarea carierei. Gigi Becali încasează banii
17:04

Neluțu Varga s-a decis: cei trei antrenori puși pe listă, pentru înlocuirea lui Daniel Pancu
16:48

Vor stadionul plin. Preţul ieftin cu care se vând biletele la meciul Universitatea Craiova – U Cluj
16:48

Gigi Becali a făcut praf noua siglă a lui Dinamo: “Te asociezi cu un lup? Nu vor avea noroc”
16:36

Primul jucător din Liga 1 convocat la Campionatul Mondial. Selecționerul a anunțat lotul final
16:31

VideoAntena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 11 mai
Vezi toate știrile
1 Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă” 2 Iuliu Mureşan a anunţat o revenire uriaşă la CFR Cluj! “M-a sunat aseară, să avem o discuţie” 3 Marius Şumudică o dă de gol pe Dinamo! Transferurile pregătite de “câini”: “Peste nivelul celor de acum” 4 „Nu se poate! Este atât de greșit!” Legenda lui United, șocată de golul anulat care o duce pe Arsenal aproape de titlu 5 „Nebunie” curată: au luat titlul cu un gol în minutul 90+16 chiar în fața marii rivale! 6 Surpriză uriaşă la FCSB! Cine poate sta pe bancă la barajul din Conference League
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1