Încasează trei pensii de la statul român, dar cere o chirie uriașă în complexele pe care le deține: „Nenorocire”

Milionarul român care încasează trei pensii de la stat cere o chirie uriașă în complexele imobiliare pe care le deține. Dumitru Dragomir (79 de ani) a dezvăluit ce sumă trebuie să plătească cei care vor să locuiască în apartamentele pe care el le deține.

Fost șef la LPF, Dumitru Dragomir are afaceri de milioane de euro în domeniul imobiliar. Acestea îi aduc un profit considerabil, mai ales din chirii.

Dumitru Dragomir a dezvăluit că pentru un apartament de două camere, în complexele imobiliare pe care le deține, primește chirie suma de 800 de euro. Aceasta crește până la 1300 de euro pe lună, pentru un apartament de trei camere.

Complexele imobiliare construite de Dumitru Dragomir sunt în Nordul Bucureștiului. Fostul șef de la LPF s-a declarat convins că acest domeniu va fi profitabil și în viitor.

„În blocurile pe care le-am făcut eu, un apartament cu 2 camere, 800 de euro. Un apartament cu 3 camere, între 1000-1300 de euro, în Pipera. Se construiesc atât de puține acum încât peste doi ani va fi o nenorocire. Populația Bucureștiului crește. Se construiește 1%”, a declarat Dumitru Dragomir, conform fanatik.ro.