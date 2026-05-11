Încasează trei pensii de la statul român, dar cere o chirie uriașă în complexele pe care le deține: „Nenorocire”

Milionarul român care încasează trei pensii de la stat cere o chirie uriașă în complexele imobiliare pe care le deține. Dumitru Dragomir (79 de ani) a dezvăluit ce sumă trebuie să plătească cei care vor să locuiască în apartamentele pe care el le deține.
Fost șef la LPF, Dumitru Dragomir are afaceri de milioane de euro în domeniul imobiliar. Acestea îi aduc un profit considerabil, mai ales din chirii.
Încasează trei pensii de la statul român, dar cere o chirie uriașă în complexele pe care le deține
Dumitru Dragomir a dezvăluit că pentru un apartament de două camere, în complexele imobiliare pe care le deține, primește chirie suma de 800 de euro. Aceasta crește până la 1300 de euro pe lună, pentru un apartament de trei camere.
Complexele imobiliare construite de Dumitru Dragomir sunt în Nordul Bucureștiului. Fostul șef de la LPF s-a declarat convins că acest domeniu va fi profitabil și în viitor.
„În blocurile pe care le-am făcut eu, un apartament cu 2 camere, 800 de euro. Un apartament cu 3 camere, între 1000-1300 de euro, în Pipera. Se construiesc atât de puține acum încât peste doi ani va fi o nenorocire. Populația Bucureștiului crește. Se construiește 1%”, a declarat Dumitru Dragomir, conform fanatik.ro.
Dumitru Dragomir încasează trei pensii de la statul român
Dumitru Dragomir (79 de ani) încasează 3 pensii de la statul român, care, însumate, îi aduc un venit lunar de circa 5.000 de euro pe lună.
Dumitru Dragomir, fost şef LPF, se ocupă şi cu imobiliarele, ajutându-l pe fiul său, Bogdan. Afacerile din imobiliare sunt însă pe firma fiului său.
Familia Dragomir deţine şi un hotel de lux în Capitală. Dragomir a dezvăluit că încasează 3 pensii deoarece una este contributivă, una este datorită celor două mandate de parlamentar pe care le-a avut, iar ultima este o pensie viageră, provenind din activitatea sa din fotbal.
„Am plătit, aproape zece ani, câte 6.000 de dolari pe lună. (n.r: Deci nu aveți o pensie nesimțită, specială, nu?) Nu”, a declarat Dumitru Dragomir în emisiunea lui Dan Diaconescu de la Canal 33.
- Nebunie în Placa Catalunya după ce Barca a devenit campioană! Doi jucători au ajuns printre miile de fani
- Probleme pentru cuplul milionar! A șters toate pozele cu el de pe Instagram, după 7 ani de căsnicie
- Pensia umilitoare pe care o încasează românul celebru care e maior în rezervă: “Mi-e şi ruşine să zic cât iau”
- Mirel Rădoi, după dezastrul din Turcia: “E pentru prima oară în cariera mea”
- (P) Ghid complet pentru finanțele tale: credit de nevoi personale și credit ipotecar explicate simplu