Chemat de Gigi Becali la FCSB, Mihai Pintilii a dat imediat răspunsul: „Am discuții”

Mihai Pintilii este fără angajament după ce a plecat alături de Elias Charalambous de la FCSB, însă tehnicianul român nu pare să se grăbească să revină pe banca tehnică.
Acesta a fost chemat înapoi la gruparea roș-albastră de către Gigi Becali, pentru a conduce echipa la semifinala, respectiv finala barajului pentru Conference League. Răspunsul său a venit imediat.
Mihai Pintilii nu se întoarce la FCSB
Chiar dacă a scris istorie atât ca jucător, cât și ca antrenor la FCSB, Mihai Pintilii nu a dat curs ofertei venită de la Gigi Becali, care i-a cerut să s întoarcă pentru a conduce echipa în acest final de sezon.
Pintilii a explicat că este în discuții cu mai multe cluburi din Liga 2 și nu ia în calcul o revenire la formația care a cucerit titlul în ultimele două sezoane.
„În momentul ăsta nu aș fi dispus să revin la FCSB. Sunt liniștit acum. Mă simt foarte bine, am o liniște pe care nu am mai avut-o de când eram fotbalist, de când mă antrenam doar două ore pe zi și gata. Pentru mine a fost greu, pentru că am pus suflet cât am fost antrenor la FCSB.
Am discuții în acest moment la Liga 2. În Liga 1 nu pot antrena, pentru că nu am licența Pro. Doar în Liga 2 pot. Momentan doar discuții”, a declarat fostul secund al FCSB-ului, potrivit primasport.ro.
- FCSB, amendată pentru două minute de întârziere! Ce s-a întâmplat la meciul cu Unirea Slobozia
- FCSB ajunge la Comisia de Disciplină. Gigi Becali a numit antrenor preparatorul fizic de la echipă!
- Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
- Mihai Stoica a nominalizat cel mai bun jucător al sezonului din Liga 1: „Nici nu-l știam”
- Vești bune pentru Costel Gâlcă! Ce se întâmplă cu Alex Dobre, după ce a ratat jocul cu U Cluj