Chemat de Gigi Becali la FCSB, Mihai Pintilii a dat imediat răspunsul: „Am discuții”

Mihai Pintilii este fără angajament după ce a plecat alături de Elias Charalambous de la FCSB, însă tehnicianul român nu pare să se grăbească să revină pe banca tehnică.

Acesta a fost chemat înapoi la gruparea roș-albastră de către Gigi Becali, pentru a conduce echipa la semifinala, respectiv finala barajului pentru Conference League. Răspunsul său a venit imediat.

Mihai Pintilii nu se întoarce la FCSB

Chiar dacă a scris istorie atât ca jucător, cât și ca antrenor la FCSB, Mihai Pintilii nu a dat curs ofertei venită de la Gigi Becali, care i-a cerut să s întoarcă pentru a conduce echipa în acest final de sezon.

Pintilii a explicat că este în discuții cu mai multe cluburi din Liga 2 și nu ia în calcul o revenire la formația care a cucerit titlul în ultimele două sezoane.

„În momentul ăsta nu aș fi dispus să revin la FCSB. Sunt liniștit acum. Mă simt foarte bine, am o liniște pe care nu am mai avut-o de când eram fotbalist, de când mă antrenam doar două ore pe zi și gata. Pentru mine a fost greu, pentru că am pus suflet cât am fost antrenor la FCSB.