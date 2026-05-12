Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană

Imediat după finalul partidei cu Metaloglobus, încheiată cu scorul de 2-2, Dorinel Munteanu și-a anunțat plecarea de la Hermannstadt, indiferent dacă va salva sau nu echipa de la retrogradare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Conducerea a luat deja în calcul decizia actualului tehnician și are o variantă de înlocuitor pentru acesta: Ianis Zicu, fostul antrenor de la Farul Constanța.

Ianis Zicu, înlocuitorul ideal pentru Dorinel Munteanu

Ianis Zicu pare să își găsească rapid de muncă după ce s-a despărțit de Farul Constanța. Potrivit digisport.ro, tehnicianul plecat din tabăra „marinarilor” este văzut drept înlocuitorul ideal pentru Dorinel Munteanu.

„Neamțul” și-a anunțat plecarea de la Hermannstadt la finalul acestui sezon, indiferent dacă va reuși sau nu să salveze echipa de la retrogradare.

Cu o etapă înainte de finalul sezonului, sibienii și Unirea Slobozia se află la egalitate de puncte, însă Hermannstadt se află pe loc de baraj. Aceștia vor primi vizita celor de la FCSB, pe teren propriu.