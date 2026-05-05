Wu Yize l-a învins dramatic în decisiv pe Shaun Murphy şi este noul campion de la Crucible

Wu Yize a câştigat Campionatul Mondial de snooker după o finală senzaţională cu Shaun Murphy. Asiaticul de 22 de ani s-a impus în joc decisiv (18-17) şi este al doilea chinez care câştigă titlul la Sheffield, după Zhao Xingtong.
A fost pentru a patra oară în istorie când o finală de campionat mondial a ajuns în joc decisiv şi prima oară după 24 de ani, atunci când Peter Ebdon îl învingea pe Stephen Hendry (2002).
Wu Yize este noul campion mondial de snooker
Yize este al 25-lea campion mondial de snooker şi al patrulea consecutiv care câştigă pentru prima oară prestigiosul trofeu, după Luca Brecel, Kyren Wilson şi Zhao Xingztong. De asemenea, Wu este al doilea cel mai tânăr câştigător la Crucible, după Hendry, scoţianul care a cucerit titlul la 21 de ani, în 1990.
De partea cealaltă, pentru “Magician” aceasta a fost a cincea finală de la Sheffield, acolo unde s-a impus în 2005, după o finală cu galezul Matthew Stevens (18-16). Restul finalelor le-a pierdut, 9-18 cu John Higgins (2009) 15-18 cu Stuart Bingham (2015), 15-18 cu Mark Selby (2021) şi acum 17-18 cu Wu Yize.
Englezul de 43 de ani a ratat şansa să intre în clubul select al jucătorilor cu mai multe titluri mondiale, acolo unde se află Stephen Hendry (7), Ronnie O’Sullivan (7), Steve Davis (6), Ray Reardon (6), John Higgins (4), Mark Selby (4) şi Mark Williams (3).
Premiile totale la Mondialul din acest sunt de 2.395.000 de lire sterline. Chinezul va pleca acasă cu un cec în valoare de 500.000 de lire sterline, iar Murphy se va mulţumi cu 200.000 de lire sterline.
