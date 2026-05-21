Sud-africanii au reacţionat după ce Siyabonga Ngezana a semnat!

Siyabonga Ngezana (28 de ani) a semnat prelungirea contractului cu FCSB, după cum anunţa patronul roş-albaştrilor, Gigi Becali (67 de ani). Precedenta înţelegere a lui Ngezana cu FCSB expira în vara lui 2027, dar contractul a fost prelungit pentru încă un an.
Jurnaliştii sud-africani nu exclud varianta unui posibil transfer de la FCSB, chiar şi după ce fundaşul central şi-a prelungit contractul cu echipa patronată de Gigi Becali.
Sud-africanii nu exclud varianta ca Ngezana să plece de la FCSB, chiar dacă şi-a prelungit contractul cu echipa lui Becali
“Gigantul român FCSB i-a reînnoit contractul lui Siyabonga Ngezana, dar rămân semne de întrebare dacă acesta pregăteşte un viitor fără fundașul Bafana Bafana.
La prima vedere, pare a fi o dovadă majoră de încredere din partea FCSB-ului. Cu toate acestea, momentul prelungirii contractului ar putea sugera, de asemenea, că gigantul român își protejează investiția pe termen lung, pe fondul creșterii interesului pentru un posibil transfer”, a scris presa din Africa de Sud.
2.6 milioane de euro este cota lui Ngezana, potrivit transfermarkt.com. Fundaşul central a revenit în echipa FCSB-ului la înfrângerea, 0-2, a roş-albaştrilor, din deplasare, cu Hermannstadt.
În ultimele 3 partide, Ngezana nu fusese în lot. El a bifat doar 18 partide în campionat în acest sezon, reuşind un assist, în condiţiile în care a refuzat să se opereze.
Refuzul operaţiei l-ar putea face pe Ngezana să rateze şi lotul Africii de Sud la Mondialul din acest an, care se vede exclusiv în Universul Antena. Lotul Africii de Sud pentru Mondial nu a fost făcut încă public de selecţionerul Hugo Broos. Ngezana speră să îl prindă, în ciuda faptului că nu s-a operat şi nu prea a jucat pentru FCSB în ultima vreme. El are 11 meciuri pentru naţionala Africii de Sud.
- Concurență pentru Daniel Pancu la Rapid! Numele surpriză aflat pe lista lui Dan Șucu
- Gigi Becali i-a răspuns lui Valeriu Iftime înaintea barajului dintre FCSB şi Botoşani: “Câtă şampanie ai băut?”
- Gigi Becali l-a desființat pe Octavian Popescu, după ce l-a ironizat pe Gică Hagi: „Prostie! E grav”
- Unirea Slobozia, despărțire de Claudiu Niculescu! Anunțul făcut, la câteva zile după retrogradare
- Universitatea Craiova se pregătește de Champions League! Stadionul ”Ion Oblemenco” a intrat în renovare