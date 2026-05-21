Sud-africanii au reacţionat după ce Siyabonga Ngezana a semnat!

Siyabonga Ngezana (28 de ani) a semnat prelungirea contractului cu FCSB, după cum anunţa patronul roş-albaştrilor, Gigi Becali (67 de ani). Precedenta înţelegere a lui Ngezana cu FCSB expira în vara lui 2027, dar contractul a fost prelungit pentru încă un an.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jurnaliştii sud-africani nu exclud varianta unui posibil transfer de la FCSB, chiar şi după ce fundaşul central şi-a prelungit contractul cu echipa patronată de Gigi Becali.

Sud-africanii nu exclud varianta ca Ngezana să plece de la FCSB, chiar dacă şi-a prelungit contractul cu echipa lui Becali

“Gigantul român FCSB i-a reînnoit contractul lui Siyabonga Ngezana, dar rămân semne de întrebare dacă acesta pregăteşte un viitor fără fundașul Bafana Bafana.

La prima vedere, pare a fi o dovadă majoră de încredere din partea FCSB-ului. Cu toate acestea, momentul prelungirii contractului ar putea sugera, de asemenea, că gigantul român își protejează investiția pe termen lung, pe fondul creșterii interesului pentru un posibil transfer”, a scris presa din Africa de Sud.

2.6 milioane de euro este cota lui Ngezana, potrivit transfermarkt.com. Fundaşul central a revenit în echipa FCSB-ului la înfrângerea, 0-2, a roş-albaştrilor, din deplasare, cu Hermannstadt.