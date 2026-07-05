Românul de 31 de ani care se apropie de o lovitură de proporţii. Cum va ajunge la o avere de 100 de milioane de euro

Românul de 31 de ani care se apropie de o lovitură de proporţii este Florin Tănase. Jucătorul de la FCSB are afaceri profitabile în domeniul imobiliar, iar Dumitru Dragomir s-a declarat convins că acesta va deţine o avere uriaşă.
Florin Tănase deţine un complex de apartamente de lux în Nordul Capitalei. În acest proiect îl are alături pe Florin Vulturar, impresarul apropiat de Gigi Becali.
Românul de 31 de ani care se apropie de o lovitură de proporţii
Apartamentele din complexul pe care îl deţine Florin Tănase au fost scoase la vânzare încă de anul trecut, iar mai mulţi fotbalişti şi-au achiziţionat câte unul, printre ei Deian Sorescu, Andrei Cordea sau Risto Radunovic.
Despre afacerile lui Florin Tănase a oferit declaraţii şi Dumitru Dragomir. Fostul şef de la LPF l-a lăudat pe mijlocaşul FCSB-ului, fiind convins că acesta va ajunge să aibă o avere estimată la 100 de milioane de euro, în câţiva ani.
“Tănase este unul dintre cei mai inteligenţi şi mai înstăriţi fotbalişti din România. Cu o educaţie foarte bună. Muncitor. Are o avere considerabilă. Deci n-ar mai trăi din fotbal. Dar să ştiţi că îl respectă foarte mult pe Becali. Eu am stat de vorbă cu Tănase. Construieşte lângă mine. Ţine la Gigi Becali. În zece ani de zile va depăşi o sută de milioane, banii lui”, a declarat Dumitru Dragomir, conform fanatik.ro.
Florin Tănase vrea să-şi extindă proiectele imobiliare, dorind să achiziţioneze pământuri de la Dumitru Dragomir. Fostul şef de la LPF a oferit toate detaliile:
“E în tratative. Noi n-am dat. Sunt mulți care ar vrea să intre într-o combinație cu noi. Tănase e unul dintre ei. Și e un copil serios, să știi, Tănase!. E mai bun negociator decât fotbalist. Ooo, extraordinar!. I-am și spus.
E omul dracului, face bani mulți, face avere mare de tot. Și cu Gigi face avere. O să mai ia pământ. Construiește. E tânăr. La trei ani, dă trei, patru, cinci blocuri. Tatăl lui Tănase este un om serios, stă toată ziua pe șantier, să știi. Sunt serioși, sunt serioși”, a mai spus Dumitru Dragomir despre Florin Tănase, conform sursei citate anterior.
Florin Tănase şi-a prelungit contractul cu FCSB
Florin Tănase a semnat prelungirea contractului cu FCSB, iar noul acord este valabil până în vara anului 2028. Golgheterul roș-albaștrilor din sezonul trecut a povestit ce discuții a avut cu Gigi Becali, înainte de a bate palma.
„Am discutat ieri cu domnul Becali. L-am întrebat dacă e supărat că nu am plecat cu echipa. I-am explicat că nu aveam cum să plec pentru că nu aveam contract. Chiar dacă relația de prietenie este relația de prietenie. Când ai o altă ofertă pe masă, lucrurile stau diferit. Te poți accidenta și să pierzi tot.
Nu așteptam o ofertă scrisă, ci verbală. I-am făcut acea propunere domnului Becali (n.r. să îl împrumute cu două milioane de euro), dar nu m-a sunat. I-am propus asta, dar nu a spus și că eu renunțam la bonusuri de peste 500.000 de euro. Am semnat pe doi ani, așa cum a fost și cel precedent.
Acum vreo 10 ani, negocierile au fost mai complicate. S-a ridicat de la masă de vreo două ori (n.r. Gigi Becali). Sunt stelist de mic, iubesc această echipă și fanii mi-au cerut să rămân”, a declarat Florin Tănase, pe aeroport.
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