Românul de 31 de ani care se apropie de o lovitură de proporţii. Cum va ajunge la o avere de 100 de milioane de euro

Românul de 31 de ani care se apropie de o lovitură de proporţii este Florin Tănase. Jucătorul de la FCSB are afaceri profitabile în domeniul imobiliar, iar Dumitru Dragomir s-a declarat convins că acesta va deţine o avere uriaşă.

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Florin Tănase deţine un complex de apartamente de lux în Nordul Capitalei. În acest proiect îl are alături pe Florin Vulturar, impresarul apropiat de Gigi Becali.

Românul de 31 de ani care se apropie de o lovitură de proporţii

Apartamentele din complexul pe care îl deţine Florin Tănase au fost scoase la vânzare încă de anul trecut, iar mai mulţi fotbalişti şi-au achiziţionat câte unul, printre ei Deian Sorescu, Andrei Cordea sau Risto Radunovic.

Despre afacerile lui Florin Tănase a oferit declaraţii şi Dumitru Dragomir. Fostul şef de la LPF l-a lăudat pe mijlocaşul FCSB-ului, fiind convins că acesta va ajunge să aibă o avere estimată la 100 de milioane de euro, în câţiva ani.

“Tănase este unul dintre cei mai inteligenţi şi mai înstăriţi fotbalişti din România. Cu o educaţie foarte bună. Muncitor. Are o avere considerabilă. Deci n-ar mai trăi din fotbal. Dar să ştiţi că îl respectă foarte mult pe Becali. Eu am stat de vorbă cu Tănase. Construieşte lângă mine. Ţine la Gigi Becali. În zece ani de zile va depăşi o sută de milioane, banii lui”, a declarat Dumitru Dragomir, conform fanatik.ro.