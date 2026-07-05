Mirel Rădoi vrea să dea lovitura! A trimis ofertă pentru jucătorul Rapidului

Mirel Rădoi își dorește mai mulți jucători din Liga 1 la Gaziantep, iar după ce pista Ștefan Târnovanu a picat, tehnicianul român a pus ochii pe un fundaș de la Rapid București.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Antrenorul celor de la Gaziantep a înaintat o ofertă pentru Cristi Manea, jucătorul care a intrat în ultimul an de contract cu formația antrenată de Dan Șucu.

Gaziantep îl vrea pe Cristi Manea

Mirel Rădoi vrea să întărească compartimentul defensiv și i-a pus pe cei din conducere să înainteze o ofertă pentru Cristi Manea de la Rapid. Jucătorul cotat la 1,3 milioane de euro este în ultimul an de contract cu gruparea giuleșteană.

„Gaziantep FK își continuă eforturile pentru a-și întări lotul înainte de noul sezon. Echipa a luat măsuri pentru a aduce o completare semnificativă a defensivei sale. Roș-negrii au depus prima lor ofertă oficială către FC Rapid 1923 din România pentru fundașul central în vârstă de 28 de ani, Cristian Manea.

Interesul lui Gaziantep FK pentru Cristian Manea nu este nou. În urmă cu doi ani, oficialii clubului luaseră în considerare transferul experimentatului fundaș, dar au abandonat transferul la acea vreme.