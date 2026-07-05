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Fanii FCSB, disperaţi după dezastrul din amicalul cu Union SG: “Ruşine lui Gigi Becali!”

Dan Roșu Publicat: 5 iulie 2026, 17:23

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Fanii FCSB, disperaţi după dezastrul din amicalul cu Union SG: Ruşine lui Gigi Becali!

Fani FCSB - Sport Pictures

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FCSB a pierdut duminică, în Ţările de Jos, scor 0-4, primul meci amical din noul sezon, în faţa formaţiei belgiene Union St Gilloise, echipa la care a fost transferat Darius Olaru.

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La finalul meciului, fanii roş-albaştrilor au luat cu asalt platformele de Social Media, unde au avut reacţii de disperare legate de jocul echipei. Unii consideră că antrenorul Marius Baciu nu va rămâne prea mult timp la echipă.

Fanii FCSB, disperaţi după dezastrul din amicalul cu Union SG: “Se putea și de la 12 în sus”

„Bravo băieții, se putea și de la 12 în sus! Au dat și ei, am luat și noi”,Slabi de tot! Unde e Messi Popescu? Echipa e bună, nu e nevoie de transferuri”, „Îmi pare rău că nu a marcat și Olaru”, „Rușine Gigi Becali! Și-a umplut buzunarele din Europa, dar aduce la echipă doar rebuturi”.

„Aduceți 3-4 jucători, pentru că în caz contrar jucăm la retrogradare!”, „Este băieții, bravo! Au venit 2000 de români să vă vadă și voi v-ați p***t pe ei, așa cum faceți cu toți suporterii! Suntem doar o umbră din ceea ce însemna Steaua cândva”, „Baciu e înapoi în platou în maxim o lună”, sunt comentariile apărute după eşecul dur al roş-albaştrilor, conform fanatik.ro.

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Union St Gilloise – FCSB 4-0

Bucureştenii au fost dominaţi clar în prima parte a meciului de la Nijlen, vicecampioana Belgiei având posesie 74%. Mateo Biondic a deschis scorul în minutul 31, iar Raul Florucz – jucătorul cu origini româneşti, l-a majorat în minutul 45.

Nici în repriza secundă lucrurile nu au mers mai bine şi belgienii au închis tabela în minutele 86 şi 88 cu golurile lui Sylla şi Fuseini, iar Union St Gilloise – FCSB s-a terminat 4-0.

Antrenorul Marius Baciu a început meciul cu formula Târnovanu – Dawa, M. Popescu, A. Duarte – Labonne, Cisotti, Fl. Tănase, Oct. Popescu, Pădurariu – Bîrligea, Politic.

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Darius Olaru a fost titular la Union St Gilloise.

FCSB mai are de disputat un meci amical în cantonamentul din Olanda, înaintea revenirii în România. Echipa lui Marius Baciu se va duela cu Al Jazira, formaţie pregătită de Cosmin Olăroiu. Meciul se va disputa pe 8 iulie, de la ora 18:00.

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