„Am fost atât de șocată încât...”. Georgina, dezvăluiri uluitoare după ce a fost cerută în căsătorie de Cristiano Ronaldo - Antena Sport

Georgina Rodriguez (31 de ani) a făcut dezvăluiri în premieră despre momentul în care Cristiano Ronaldo (40 de ani) a cerut-o în căsătorie. Starul lusitan a cerut-o de soție pe partenera lui la finalul verii, iar postarea făcut pe paginile lor de socializare s-a viralizat instant.

Cristiano Ronaldo i-a oferit Georginei Rodriguez un inel cu un diamant uriaș, de 37 de carate, valoarea sa fiind estimată la câteva milioane de euro.

Georgina, dezvăluiri uluitoare după ce a fost cerută în căsătorie de Cristiano Ronaldo

Georgina Rodriguez a recunoscut că a fost șocată să vadă ce inel i-a oferit Cristiano Ronaldo. Partenera starului lusitan a recunoscut că nu și-a putut privi bijuteria timp de o zi, până când s-a obișnuit cu diamantul uriaș primit.

„Inelul e superb. Măcar atât a făcut și el după zece ani de așteptare (n.r. râde). Adevărul e că, atunci când m-a cerut, era ultimul lucru la care mă gândeam. Mi-a luat mult să mă obișnuiesc cu piatra uriașă pe care mi-a luat-o. Am fost atât de șocată încât am lăsat inelul în cameră și nu m-am uitat la el până a doua zi.

(n.r. legat de relația lor) Am simțit o conexiune care a depășit atracția fizică. Nu pot să spun că mi-am prevăzut viitorul sau că știam că peste zece ani vom avea cinci copii (n.r. trei sunt cu mamă surogat), dar am simțit încă de la început un sentiment inexplicabil.