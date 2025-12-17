„Am fost atât de șocată încât...”. Georgina, dezvăluiri uluitoare după ce a fost cerută în căsătorie de Cristiano Ronaldo - Antena Sport

Închide meniul
„Am fost atât de șocată încât…". Georgina, dezvăluiri uluitoare după ce a fost cerută în căsătorie de Cristiano Ronaldo
Viviana Moraru Publicat: 17 decembrie 2025, 22:54

Galerie (107)

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez/ Instagram, Profimedia

Georgina Rodriguez (31 de ani) a făcut dezvăluiri în premieră despre momentul în care Cristiano Ronaldo (40 de ani) a cerut-o în căsătorie. Starul lusitan a cerut-o de soție pe partenera lui la finalul verii, iar postarea făcut pe paginile lor de socializare s-a viralizat instant. 

Cristiano Ronaldo i-a oferit Georginei Rodriguez un inel cu un diamant uriaș, de 37 de carate, valoarea sa fiind estimată la câteva milioane de euro. 

Georgina, dezvăluiri uluitoare după ce a fost cerută în căsătorie de Cristiano Ronaldo 

Georgina Rodriguez a recunoscut că a fost șocată să vadă ce inel i-a oferit Cristiano Ronaldo. Partenera starului lusitan a recunoscut că nu și-a putut privi bijuteria timp de o zi, până când s-a obișnuit cu diamantul uriaș primit. 

„Inelul e superb. Măcar atât a făcut și el după zece ani de așteptare (n.r. râde). Adevărul e că, atunci când m-a cerut, era ultimul lucru la care mă gândeam. Mi-a luat mult să mă obișnuiesc cu piatra uriașă pe care mi-a luat-o. Am fost atât de șocată încât am lăsat inelul în cameră și nu m-am uitat la el până a doua zi. 

(n.r. legat de relația lor) Am simțit o conexiune care a depășit atracția fizică. Nu pot să spun că mi-am prevăzut viitorul sau că știam că peste zece ani vom avea cinci copii (n.r. trei sunt cu mamă surogat), dar am simțit încă de la început un sentiment inexplicabil.  

A fost ca și cum sufletele noastre au vorbit unul cu altul înainte să ne uităm unul în ochii celuilalt. Ceva din mine a recunoscut ceva din el, iar din acel moment știam că va fi o conexiune complet diferită și unică”, a declarat Georgina Rodriguez, conform goal.com. 

Georgina Rodriguez i-a dăruit doi copii lui Cristiano Ronaldo, pe Alana Martina şi Bella Esmeralda, după o relație de nouă ani. CR7 mai are alţi trei copii cu mame surogat: Cristiano Ronaldo Junior şi gemenii Eva şi Mateo. 

