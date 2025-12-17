Donald Trump, decizie uluitoare pentru Cupa Mondială! A interzis fanii din două țări - Antena Sport

Campionatul Mondial va fi evenimentul de referință din sportul mondial pe anul 2026, iar competiția va fi transmisă în Universul Antena, la fel ca turneul final din 2030.
La mai puțin de două săptămâni de la tragerea la sorți a grupelor, președintele Donald Trump a luat o decizie incredibilă, prin care va bloca suporterii a două națiuni.
Donald Trump interzice suporterii a două națiuni la World Cup 2026
Campionatul Mondial din 2026 va aduce în America sute de mii de fani ai fotbalului din întreaga lume. Competiția se anunță a fi una grandioasă, așa cum a anunțat și Gianni Infantino la tragerea la sorți.
Administrația Trump a introdus în cursul zilei de marți noi interdicții de călătorie. Practic, aceștia vor suspenda intrarea în SUA pentru cetățenii din Senegal și Coasta de Fildeș. Interdicția se extinde și la vizitele pe termen scurt în scop de muncă sau turism. Ceea ce înseamnă că persoanele care solicită permisiunea de a participa la Cupa Mondială vor fi refuzate.
Senegal a fost repartizaă în Grupa I la turneul final de anul viitor, alături de Franța, Norvegia și câștigătoarea unui play-off dintre Bolivia, Irak sau Surinam. De partea cealaltă, Coasta de Fildeș se va duela în Grupa E cu Germania, Ecuador și Curaçao, națiune aflată în premieră la un Campionat Mondial.
„Proclamația include excepții pentru rezidenții permanenți legali, deținătorii de vize existente, anumite categorii de vize, cum ar fi sportivii și diplomații, și pentru persoanele a căror intrare servește intereselor naționale ale SUA”, a adăugat Casa Albă, care a susținut decizia.
- Premii record la World Cup 2026! Câţi bani poate câştiga România dacă ajunge în grupe. Sumă uriaşă pentru campioană
- “Abia aştept luna martie!” Ianis Hagi, încrezător că România se va califica la World Cup 2026: “Nu există altă variantă”
- O echipă deja eliminată visează din nou să joace la Mondialul din 2026: „Asta e breșa pe care o exploatăm!”
- FIFA a anunţat o nouă categorie de bilete la World Cup 2026! Cât vor costa, după scandalul preţurilor astronomice
- 7.000 de dolari până în finală! Meciul cu cea mai mare cerere de bilete la Mondial și fanii care iau cu asalt America