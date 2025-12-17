Donald Trump, decizie uluitoare pentru Cupa Mondială! A interzis fanii din două țări - Antena Sport

Campionatul Mondial va fi evenimentul de referință din sportul mondial pe anul 2026, iar competiția va fi transmisă în Universul Antena, la fel ca turneul final din 2030.

La mai puțin de două săptămâni de la tragerea la sorți a grupelor, președintele Donald Trump a luat o decizie incredibilă, prin care va bloca suporterii a două națiuni.

Donald Trump interzice suporterii a două națiuni la World Cup 2026

Campionatul Mondial din 2026 va aduce în America sute de mii de fani ai fotbalului din întreaga lume. Competiția se anunță a fi una grandioasă, așa cum a anunțat și Gianni Infantino la tragerea la sorți.

Administrația Trump a introdus în cursul zilei de marți noi interdicții de călătorie. Practic, aceștia vor suspenda intrarea în SUA pentru cetățenii din Senegal și Coasta de Fildeș. Interdicția se extinde și la vizitele pe termen scurt în scop de muncă sau turism. Ceea ce înseamnă că persoanele care solicită permisiunea de a participa la Cupa Mondială vor fi refuzate.

Senegal a fost repartizaă în Grupa I la turneul final de anul viitor, alături de Franța, Norvegia și câștigătoarea unui play-off dintre Bolivia, Irak sau Surinam. De partea cealaltă, Coasta de Fildeș se va duela în Grupa E cu Germania, Ecuador și Curaçao, națiune aflată în premieră la un Campionat Mondial.