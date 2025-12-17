Locul din România unde Gică Popescu face o afacere de 70.000.000 de euro - Antena Sport

Gică Popescu se pregăteşte de o afacere de proporţii, de 70 milioane de euro. Locul din România ales pentru noul business este oraşul Craiova. Pe terenul unde deţine Şcoala de Fotbal care îi poartă numele se va ridica un ansamblu imobiliar modern. Actele pentru începerea lucrărilor au fost depuse deja.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gică Popescu plănuieşte o măsură radicală la Craiova, acolo unde deţine o şcoală de fotbal. Fostul internaţional vrea să închidă afacerea. El a ajuns la această decizie, deoarece nu a reuşit în ultima perioadă să lanseze nume importante în fotbal. Astfel, Şcoala de fotbal Gică Popescu de la Craiova a ajuns să funcţioneze anual pe pierdere. Gică Popescu plănuieşte ca pe terenul unde se află şcoala să demareze un proiect imobiliar, mai ales că locaţia este una bună, situată în vecinătatea oraşului Craiova:.

Gică Popescu lansează un proiect amplu, cu locuințe, hotel, birouri și magazin

Fostul fotbalist s-a asociat în noul proiect cu compania de management și investiții imobiliare Hubix. Proiectul va fi dezvoltat în locul academiei sale de fotbal din Craiova, potrivit Profit.ro. Proiectul imobiliar, denumit Akadémia Distrikt, se va întinde pe aproximativ 2 hectare. Valoarea totală estimată a investiției se ridică la circa 70,7 milioane de euro. Proiectul se află în prezent în faza de pregătire pentru depunere a Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și este conceput ca o dezvoltare cu funcțiuni mixte, care include aproximativ 350 de apartamente, o zonă pietonală desfășurată pe mai multe niveluri, un hotel de 4 stele cu 96 de camere, precum și spații de birouri și zone comerciale.