Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Locul din România unde Gică Popescu face o afacere de 70.000.000 de euro - Antena Sport

Home | Extra | Locul din România unde Gică Popescu face o afacere de 70.000.000 de euro

Locul din România unde Gică Popescu face o afacere de 70.000.000 de euro

Radu Constantin Publicat: 17 decembrie 2025, 12:49

Comentarii
Locul din România unde Gică Popescu face o afacere de 70.000.000 de euro

Ilie Dumitrescu şi Gică Popescu / Profimediaimages

Gică Popescu se pregăteşte de o afacere de proporţii, de 70 milioane de euro. Locul din România ales pentru noul business este oraşul Craiova. Pe terenul unde deţine Şcoala de Fotbal care îi poartă numele se va ridica un ansamblu imobiliar modern. Actele pentru începerea lucrărilor au fost depuse deja.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gică Popescu plănuieşte o măsură radicală la Craiova, acolo unde deţine o şcoală de fotbal. Fostul internaţional vrea să închidă afacerea. El a ajuns la această decizie, deoarece nu a reuşit în ultima perioadă să lanseze nume importante în fotbal. Astfel, Şcoala de fotbal Gică Popescu de la Craiova a ajuns să funcţioneze anual pe pierdere. Gică Popescu plănuieşte ca pe terenul unde se află şcoala să demareze un proiect imobiliar, mai ales că locaţia este una bună, situată în vecinătatea oraşului Craiova:.

Gică Popescu lansează un proiect amplu, cu locuințe, hotel, birouri și magazin

Fostul fotbalist s-a asociat în noul proiect cu compania de management și investiții imobiliare Hubix. Proiectul va fi dezvoltat în locul academiei sale de fotbal din Craiova, potrivit Profit.ro. Proiectul imobiliar, denumit Akadémia Distrikt, se va întinde pe aproximativ 2 hectare.  Valoarea totală estimată a investiției se ridică la circa 70,7 milioane de euro. Proiectul se află în prezent în faza de pregătire pentru depunere a Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și este conceput ca o dezvoltare cu funcțiuni mixte, care include aproximativ 350 de apartamente, o zonă pietonală desfășurată pe mai multe niveluri, un hotel de 4 stele cu 96 de camere, precum și spații de birouri și zone comerciale.

 

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
TIR încărcat cu aproape 200 de porci, răsturnat pe un drum din Cluj
Observator
TIR încărcat cu aproape 200 de porci, răsturnat pe un drum din Cluj
Clubul la care Răzvan Lucescu a făcut istorie se privatizează. Arabii au pus două miliarde de dolari pe masă
Fanatik.ro
Clubul la care Răzvan Lucescu a făcut istorie se privatizează. Arabii au pus două miliarde de dolari pe masă
14:56
Gigi Becali a ofertat un mare dinamovist pentru a fi antrenor la FCSB. Dezvăluire incendiară
14:51
Carlos Alcaraz s-a despărţit de antrenorul Juan Carlos Ferrero! Anunţ şoc în tenis
14:38
Mihai Covaliu, discurs sincer înaintea Jocurilor Olimpice de Iarnă: “Voi fi puţin mai circumspect”
14:26
Pe urmele lui Dennis Man. Meciul FCSB – Rapid îi decide transferul carierei. Cine vine să-l urmărească
14:12
Cristi Chivu, pus la zid în Italia: “A călcat strâmb! Nu am auzit în viaţa mea asemenea prostii”
13:49
Claudiu Keșeru a plecat de la FC Bihor. De ce şi-a dat demisia
Vezi toate știrile
1 Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului 2 “Ştiu din interior”. Reacţie categorică după ce Dennis Politic a fost din nou “uitat” pe bancă la FCSB 3 FotoNoi imagini cu stadionul din România, de 117.000.000 de euro! Ce echipă va juca aici din 2028 4 FotoCine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie 5 Adi Popa face praf un fost coleg de la FCSB: “Am mai multe trofee decât are el goluri!” 6 Ultimele veşti despre Cornel Dinu după ce a părăsit spitalul. Mircea Lucescu şi Ionuţ Lupescu, aproape de el
Citește și
Cele mai citite
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilorAu venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor
Fotbalistul semnează astăzi cu FCSB. Mutarea surprinzătoare făcută de Gigi BecaliFotbalistul semnează astăzi cu FCSB. Mutarea surprinzătoare făcută de Gigi Becali